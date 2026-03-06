Де пенсіонери мають право їздити безоплатно?
Пенсіонери мають право безоплатно їздити на міських автобусах, повідомляється у постанові Кабміну "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".
Також ця пільга поширюється на:
- тролейбуси;
- трамваї;
- приміський залізничний транспорт (електрички).
Водночас оплачувати проїзд доведеться за проїзд у:
- метро;
- таксі;
- міжміському транспорті (у тому числі і залізничному).
Зауважимо, що, аби скористатися цією пільгою, потрібно при собі мати пенсійне посвідчення. Підходить, як звичайний документ, так і онлайн-варіант в Дії. Електронне відображення має таку ж юридичну силу, як і паперовий варіант, повідомляє Пенсійний фонд.
Право на безплатний проїзд надається за наявності посвідчення встановленого зразка чи довідки, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – також електронного квитка, який зареєстрований у зазначеній системі і видається на безоплатній основі,
– вказує Кабмін.
Що ще важливо знати про пільги на проїзд для пенсіонерів?
Пільги на проїзд для пенсіонерів починають діяти з моменту виходу на пенсію за віком та оформлення посвідчення. Тобто, вік виходу на заслужений відпочинок у цьому моменті ролі не грає.
Пільговий проїзд у маршрутках це комплексне питання. Адже рішення щодо того, чи є він безоплатним для пенсіонерів, ухвалюють органи місцевого самоврядування. Зауважимо, що цей орган влади регулює і інші моменти. Зокрема, формат дії такої пільги. Наприклад, у деяких населених пунктах безоплатний проїзд для пенсіонерів діє лише у чітко визначені години. Або ж під цю пільгу у маршрутці відведена лише певна кількість місць.