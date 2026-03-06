Де пенсіонери мають право їздити безоплатно?

Пенсіонери мають право безоплатно їздити на міських автобусах, повідомляється у постанові Кабміну "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".

Також ця пільга поширюється на:

тролейбуси;

трамваї;

приміський залізничний транспорт (електрички).

Водночас оплачувати проїзд доведеться за проїзд у:

метро;

таксі;

міжміському транспорті (у тому числі і залізничному).

Зауважимо, що, аби скористатися цією пільгою, потрібно при собі мати пенсійне посвідчення. Підходить, як звичайний документ, так і онлайн-варіант в Дії. Електронне відображення має таку ж юридичну силу, як і паперовий варіант, повідомляє Пенсійний фонд.

Право на безплатний проїзд надається за наявності посвідчення встановленого зразка чи довідки, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – також електронного квитка, який зареєстрований у зазначеній системі і видається на безоплатній основі,

– вказує Кабмін.

Що ще важливо знати про пільги на проїзд для пенсіонерів?