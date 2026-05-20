Хто зможе платити у червні за комуналку менше?

У червні 2026 року частина українських пенсіонерів зможе суттєво скоротити витрати на оплату житлово-комунальних послуг завдяки державним пільгам і компенсаціям. Однак система підтримки працює не автоматично: право на знижки мають лише окремі категорії громадян, а сам розмір допомоги залежить одразу від кількох факторів: статусу людини, рівня доходу, обсягів споживання та актуальності даних у державних реєстрах.

Цікаво Понад 1 000 гривень за догляд: кому з пенсіонерів 80+ доплачують гроші

За словами юриста з питань пенсійного забезпечення Михайла Вулаха, у 2026 році право на комунальні пільги зберігається для ветеранів війни та учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, родин загиблих військовослужбовців, постраждалих від аварії на ЧАЕС, дітей війни, ветеранів військової служби, реабілітованих громадян, багатодітних сімей та українців з особливими заслугами перед державою.

Чи є пільги для інших пенсіонерів?

Окремий формат підтримки передбачений для пенсіонерів, які після завершення роботи у сфері освіти, медицини чи культури продовжують проживати у сільській місцевості. Для цієї категорії законодавство допускає повне відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги, однак лише в межах соціальних нормативів, визначених державою, нагадує Пенсійний фонд.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Водночас експерти наголошують, що головна помилка багатьох пенсіонерів це очікування, що пільга повністю покриє всі витрати на комуналку. Насправді механізм працює інакше. Держава компенсує лише нормативний обсяг споживання електроенергії, газу, води чи тепла. Якщо фактичні витрати домогосподарства перевищують встановлені ліміти, різницю людина повинна оплачувати самостійно.

Важливо! Саме тому навіть громадяни, які мають право на 75% або 100% пільги, нерідко продовжують отримувати значні платіжки, особливо в опалювальний сезон. Найчастіше це стосується будинків із низькою енергоефективністю або домогосподарств із підвищеним споживанням комунальних ресурсів.

Через що пільгу на команалку можуть не призначити?

Ще один важливий критерій для отримання пільги – рівень доходу сім'ї. Для частини категорій пільговиків органи соцзахисту враховують середньомісячний дохід на одного члена домогосподарства за останні шість місяців. Якщо цей показник перевищує встановлений державою поріг, у компенсації можуть відмовити навіть за наявності офіційного пільгового статусу.

Зауважте! За словами Михайла Вулаха, учасники бойових дій можуть отримувати компенсацію до 75% вартості житлово-комунальних послуг, тоді як люди з інвалідністю внаслідок війни мають право на компенсацію до 100% у межах соціальних нормативів.

Однак однією з головних проблем у 2026 році залишаються помилки в електронних реєстрах. На практиці багато пенсіонерів, які мають законне право на допомогу, продовжують отримувати повні рахунки через неточності в даних, невчасне оновлення документів або відсутність інформації в державній базі.

Через це експерти рекомендують пенсіонерам регулярно перевіряти актуальність своїх даних: адресу проживання, склад сім'ї, чинність посвідчень та правильність внесення інформації до реєстру пільговиків. Інакше система може не врахувати право на компенсацію, а заборгованість за комунальні послуги накопичуватиметься автоматично.

Яка різниця між пільгою та субсидією?