Як оформити доплату до пенсії після 80 років?

В Україні частина пенсіонерів віком від 80 років може отримувати щомісячну доплату до пенсії у розмірі 1 038 гривень. Однак на практиці цю надбавку оформлюють далеко не всі, хто формально підпадає під вікову категорію, нагадує Пенсійний фонд.

Причина у тому, що сама доплата прив’язана не лише до віку, а до потреби людини у постійному сторонньому догляді. Це елемент соціальної підтримки самотніх літніх людей, які через стан здоров’я вже не можуть повноцінно обслуговувати себе самостійно.

Чому виплату призначають не автоматично?

У Пенсійному фонді пояснюють, що надбавка не нараховується автоматично після досягнення 80 років. Для її оформлення пенсіонер повинен одночасно відповідати кільком умовам:

проживати самостійно;

не мати працездатних родичів, які за законом повинні його утримувати;

потребувати постійного стороннього догляду.

Саме останній критерій став ключовим. Його підтверджують через висновок лікарсько-консультативної комісії. Фактично без медичного підтвердження навіть пенсіонер старше 80 років не зможе отримати цю доплату.

Чому держава робить акцент саме на догляді?

Експерти пояснюють, що така надбавка сьогодні виконує не лише пенсійну, а й соціальну функцію. В Україні стрімко зростає кількість самотніх людей похилого віку, особливо після початку повномасштабної війни та масової міграції молодших членів родин за кордон або в інші регіони країни.

У результаті дедалі більше літніх українців залишаються без постійної допомоги близьких, а витрати на догляд та ліки стають для них критичними. Саме тому держава поступово розширює систему адресних доплат для найбільш вразливих пенсіонерів.

Чому багато людей не оформлюють цю надбавку?

Попри право на виплату, значна частина пенсіонерів про неї просто не знає або не проходить процедуру оформлення. Основна причина – це складність самої процедури та необхідність отримувати медичний висновок.

Для цього потрібно:

звернутися до сімейного лікаря;

пройти оцінку стану здоров’я;

отримати направлення на комісію;

подати документи до Пенсійного фонду.

Через вік, стан здоров’я або нестачу інформації частина людей відкладає оформлення або взагалі не звертається по доплату.

Як формується сума доплати?

Розмір надбавки напряму прив’язаний до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2026 році цей показник становить 2 595 гривень, а сама доплата дорівнює 40% від цієї суми, тобто 1 038 гривень щомісяця.

Фактично держава використовує прожитковий мінімум як базу для більшості соціальних та пенсійних доплат, через що їхній розмір автоматично залежить від бюджетних рішень уряду.

