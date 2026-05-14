Хто може отримати доплату на догляд зараз?

Доплата на догляд надається пенсіонерам старше 80 років, повідомляє Пенсійний фонд.

Водночас особа має відповідати таким вимогам для отримання цієї допомоги:

отримувати пенсію за віком;

потребувати постійного догляду, згідно з за висновком лікарсько-консультативної комісії (ЛКК);

проживати на самоті та не мати працездатних родичів, які б мали здійснювати утримання.

Зауважимо, аби отримати медичний висновок, особа має звернутись до сімейного лікаря. Уже цей спеціаліст дасть людині спрямування на комісію.

Важливо! Фактично, отримана довідка засвідчує погіршення стану здоров'я людини і потребу в постійному догляді від сторонніх осіб.

Як змінився розмір цієї доплати цьогоріч?

Розмір цієї доплати прив'язаний до суми прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Цьогоріч ці показники змінилися. Річ у тім, що вказаний прожитковий мінімум зріс до 2 595 гривень, повідомляє ПФУ.

Відповідно, збільшилась і доплата на догляд. Адже вона складає 40% від цього прожиткового мінімуму. Тобто, наразі це 1 038 гривень.

Що потрібно знати про отримання цієї доплати?

Ця доплата не призначається автоматично. Пенсіонер має звернутись за нею до ПФУ самостійно.

Окрім заяви на отримання допомоги, потрібно подати цілий пакет документів. Зокрема, паспорт, ідентифікаційний код, а також довідку від лікарської комісії.

