Хто зможе отримати доплату за віком у травні?
Доплата за віком нараховується лише тим пенсіонерам, що відповідають встановленим вимогам, повідомляє ПФУ.
Наразі право на таку доплату мають лише пенсіонери старше 70 років, які отримують пенсію за віком. До того ж грає роль розмір їхньої пенсійної виплати:
- вона не має перевищувати 10 340,35 гривні, починаючи з 1 січня 2026 року;
- мається на увазі розмір пенсійної виплати з урахуванням всіх надбавок та доплат.
Який розмір доплати за віком зараз?
Вікова доплата з часом зростає. Її розмір залежить саме від віку особи, повідомляє Пенсійний фонд.
Наразі ця доплата така:
- пенсіонери, що сягнули віку 70 – 74 років, мають доплату за віком – 300 гривень;
- особи з 75 по 79 років можуть отримати – 456 гривень;
- а ті, хто старше 80 років може розраховувати на – 570 гривень.
Є надзвичайно важливий нюанс у перший місяць, коли нараховується ця доплата. Адже призначення відбувається з дня, коли особа сягнула вказаної вікової межі.
Якщо пенсіонер народився 1 числа, то він отримає повний розмір надбавки разом з пенсією за цей місяць, якщо ж пенсіонер народився, наприклад, 20 числа, то отримає до своєї пенсії доплату за 10 днів, тобто в розрахунку за дні після настання віку,
– наголошує Пенсійний фонд.
Як ще зростали виплати пенсіонерів у 2026 році?
У березні 2026 року в Україні відбулася пенсійна індексація. Завдяки їй, виплати більшості пенсіонерів зросли. Зауважимо, індексувалось саме "тіло" пенсії. Тобто, її основний розмір. Показник індексації склав – 12,1%.
Протягом квітня відбувся важливий перерахунок. Він торкнувся саме виплат працюючих пенсіонерів. Але за умови, що вони набули не менш як 2 роки стажу. Або ж з останнього перерахунку / призначення виплати пройшло як мінімум 24 місяці.