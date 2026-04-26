У кого зросла пенсія у 2026 році?

У 2026 році пенсійні виплати в Україні помітно зросли, і для значної частини громадян підвищення становило близько 700 гривень. Важливо розуміти, що це не разова доплата, а результат комплексного перегляду пенсій, який відбувався протягом перших місяців року під впливом одразу кількох факторів, пише Пенсійному фонді.

Цікаво Доплата за стаж: хто отримає спеціальну надбавку у 2026 році

За даними Пенсійного фонду, середній розмір пенсії зріс із 6 544 до 7 236 гривень. Водночас ще більш відчутне підвищення отримали працюючі пенсіонери, адже їхні виплати збільшилися приблизно на 744 гривні, і наразі середній рівень досяг близько 7 900 гривень.

Зверніть увагу! Це свідчить про те, що саме ця категорія найбільше виграє від змін у системі нарахувань.

Ключова причина такого зростання полягає у механізмі обліку додаткового страхового стажу. Пенсіонери, які після виходу на пенсію продовжують офіційно працювати, сплачують внески і тим самим поступово перераховують свою пенсію. У результаті їхні виплати можуть збільшуватися швидше, ніж у тих, хто не працює.

Загалом в Україні налічується понад 10 мільйонів пенсіонерів, із яких близько 2,8 мільйона продовжують трудову діяльність. Фактично це кожен четвертий отримувач пенсії, і саме ця група найбільш чутлива до щорічних перерахунків та індексацій.

Як здійснюється щорічний перерахунок пенсій?

Окремо варто звернути увагу на технічний аспект нарахувань. Щорічний перерахунок для працюючих пенсіонерів проводиться у квітні, однак фактичне зарахування підвищених сум відбувається пізніше, як правило у червні, повідомляє ПФУ.

Довідково: це пов’язано з тим, що інформація про сплату єдиного соціального внеску за перший квартал надходить до державного реєстру із затримкою. Саме тому частина пенсіонерів бачить збільшення виплат не одразу, а через кілька місяців.

Перерахунок стосується насамперед тих, хто після попереднього призначення або перегляду пенсії набув щонайменше 24 місяці страхового стажу. Водночас навіть менший стаж може бути врахований, якщо з моменту останнього перерахунку минуло два роки. Це дозволяє поступово підвищувати пенсії без необхідності повторного звернення.

Додатково варто враховувати, що підвищення приблизно на 700 гривень це лише усереднений показник. У кожному конкретному випадку сума може відрізнятися залежно від страхового стажу, рівня заробітної плати та індивідуальних параметрів пенсійної справи. Тобто фактичне зростання може бути як меншим, так і суттєво більшим.

Що ще слід знати про індексацію в Україні?