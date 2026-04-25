Що треба знати про роботу під час пенсії?

Після досягнення 60 років багато українців не поспішають оформлювати пенсію і продовжують працювати, розраховуючи на вищі виплати в майбутньому. Такий підхід справді може бути фінансово вигідним, однак він має свої нюанси, тому зростання може не відбутися або воно буде меншим, ніж прогнозувалося.

Цікаво Чи варто відкладати на приватну пенсію в Україні: ризики та переваги

Механізм підвищення пенсії у разі відтермінування досить чіткий, пояснює Пенсійний фонд. Якщо людина вже має право на пенсію за віком, але не звертається за її призначенням, кожен повний місяць додаткового страхового стажу збільшує майбутню виплату.

до 5 років відстрочки надбавка становить 0,5% за місяць;

після 60 місяців вже 0,75%.

Таким чином, один додатковий рік роботи може додати близько 6% до пенсії, а більш тривалий період ще більше. Водночас ключова умова, що пенсія має бути призначена вперше саме після завершення цього періоду.

Зауважте! Важливий практичний момент: у розрахунок беруться лише повні місяці страхового стажу. Якщо людина відпрацювала, наприклад, 11 місяців і кілька днів, ці "неповні" дні не вплинуть на підвищення.

Крім того, намір відкласти вихід на пенсію потрібно завчасно зафіксувати в органах Пенсійного фонду, інакше механізм надбавки може не бути застосований у повному обсязі.

Чи можна отримувати пенсію та зарплату воночас?

Однак не менш важливо розуміти і зворотний бік. Якщо пенсія вже призначена і людина продовжує працювати, вона може одночасно отримувати і зарплату, і пенсію, але частина доплат і підвищень у такому випадку не застосовується, зауважує ПФУ.

Окрім цього, перерахунок пенсії для працюючих пенсіонерів відбувається не одразу, а з певною періодичністю, і його ефект зазвичай менш відчутний, ніж у разі повної відстрочки виходу на пенсію.

Зверніть увагу! Базовий розмір пенсії визначається індивідуально, залежно від страхового стажу, рівня офіційної заробітної плати та суми сплачених внесків. Тому навіть за однакової тривалості роботи після 60 років двоє людей можуть отримати різний фінансовий результат.

У підсумку продовження роботи після досягнення пенсійного віку це інструмент, який може як збільшити майбутню пенсію, так і не дати очікуваного ефекту. Ключову роль відіграють деталі: чи оформлена пенсія, коли саме відбувається звернення до Пенсійного фонду, а також індивідуальні параметри трудової історії.

Що ще слід знати про роботу на пенсії?