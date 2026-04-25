Хто отримає доплати вже у травні?
у травні пенсії підростуть щонайменше для чотирьох категорій: трьох вікових груп після 80 років та 65-річних пенсіонерів із необхідним страховим стажем. У кожному випадку розмір підвищення визначається індивідуально, зауважує Пенсійний фонд.
Одна з основних підстав для підвищення – це досягнення відповідного віку. Пенсіонери, яким у квітні виповнилося 70, 75 або 80 років, уже в травні отримають вікові надбавки. Їхній розмір становить до 300, 456 і 570 гривень відповідно.
Важливо! У перший місяць після дня народження доплата нараховується не в повному обсязі, а пропорційно, лише за ті дні, коли особа вже досягла відповідного віку.
Крім того, слід знати, що діє обмеження: надбавку призначають лише у разі, якщо основна пенсія не перевищує 10 340 гривень. Також вікові надбавки не підсумовуються між собою, тому пенсіонер отримує лише одну, відповідно до свого віку.
Чи є доплата до пенсії після 65 років?
Окремо передбачено доплату для пенсіонерів віком від 65 років, які мають повний страховий стаж не менше 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. Для цієї категорії встановлено свій гарантований мінімальний рівень виплат, пояснює відомство.
Якщо пенсія є нижчою за 40% мінімальної заробітної плати (станом на зараз це 3 200 гривень), Пенсійний фонд здійснює доплату до цього рівня.
Чи була проведена цього року індексація пенсії?
Індексацію пенсій у 2026 році вже провели. Підвищення відбулося з 1 березня, а коефіцієнт індексації становив 12,1%. Перерахунок здійснили автоматично, без необхідності звернення до Пенсійного фонду.
Водночас розмір фактичної надбавки відрізняється залежно від індивідуальних параметрів. На кінцеву суму впливають страховий стаж, рівень заробітної плати та чинні обмеження, тому підвищення для пенсіонерів виявилося нерівномірним.