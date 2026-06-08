У чому суть пенсійної реформи

Деталі розповіла народна депутатка IX скликання від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк. Серед ключових змін – встановлення гарантованої мінімальної пенсії та поступове скорочення розриву між найменшими та найбільшими виплатами.

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У Мінекономіки логіку реформи передусім бачать у перерозподілі грошей усередині системи. За новою моделлю пенсія формуватиметься з:

базової частини , яку фінансуватиме держава;

, яку фінансуватиме держава; а також страхової частини, що залежатиме від стажу людини та сплачених внесків.

Завдяки запровадженню базової частини розраховують прибрати ефект, коли виплата знецінюється через три роки після виходу на пенсію, тоді як "нові" пенсіонери отримують значно вищі виплати, маючи аналогічний стаж і зарплату,

– пояснила нардепка.

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Окрім того, уряд пропонує поступову зміну підходу до спеціальних пенсій. Їх планують інтегрувати в систему професійних пенсійних програм, паралельно стимулюючи розвиток добровільних пенсійних накопичень.

Також на Раді коаліції обговорювали багато інших проблемних моментів – "елітні" пенсії деяких професійних кланів, розмір ЄСВ тощо. За підсумками зустрічі домовилися продовжити консультації щодо законопроєкту та пришвидшити його узгодження.

До речі! У Мінсоцполітики заявляли, що одним із напрямів реформи стане перегляд механізмів підтримки громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.