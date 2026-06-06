Чому пенсію у 60 можуть не призначити?

Досягнення 60-річного віку не гарантує автоматичного призначення пенсії. Однією з найпоширеніших причин відмови залишається недостатній страховий стаж, без якого Пенсійний фонд не може призначити виплати на загальних підставах, нагадує відомство.

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Проблема полягає в тому, що не всі періоди роботи автоматично враховуються під час розрахунку стажу. Через це частина українців дізнається про його нестачу лише під час оформлення пенсії.

Які періоди можуть не зарахувати?

В Україні право на пенсію визначається не лише фактом трудової діяльності, а й сплатою страхових внесків. Якщо роботодавець не перераховував єдиний соціальний внесок або робив це не в повному обсязі, окремі місяці роботи можуть не потрапити до страхового стажу.

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Також ризикують втратити частину стажу громадяни, які працювали неофіційно. У такому випадку трудова діяльність не формує пенсійних прав, оскільки внески до системи соціального страхування не сплачуються.

Зверніть увагу! Додаткові труднощі можуть виникнути через помилки в трудовій книжці, відсутність записів про роботу або втрату документів, які підтверджують стаж до 2004 року.

Кому доведеться працювати довше?

У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Однак якщо людина накопичила менше стажу, право на пенсію виникне пізніше. За наявності від 23 до 32 років стажу пенсію можуть призначити лише після досягнення 63 років.

Зверніть увагу! Якщо стаж становить від 15 до 22 років, вийти на пенсію можна буде у 65 років.

Саме тому фахівці рекомендують заздалегідь перевіряти інформацію про страховий стаж у Пенсійному фонді та контролювати сплату внесків роботодавцем, щоб уникнути неприємних сюрпризів під час оформлення пенсії.

Яка мінімальна пенсія в Україні?