Чи можуть діти отримувати пенсію батька?

Після смерті пенсіонера його виплати не переходять автоматично членам родини. Водночас у деяких випадках діти можуть оформити пенсію у зв'язку з втратою годувальника та отримувати кошти від держави на законних підставах, зауважує Пенсійний фонд.

Однак право на таку підтримку залежить від віку, стану здоров'я та інших обставин, визначених пенсійним законодавством. Втім в Україні пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого, які перебували на його утриманні.

Саме тому ключовим фактором є не сам факт родинних зв'язків, а відповідність встановленим законом критеріям.

Право на такі виплати мають:

діти до 18 років;

діти старшого віку, якщо інвалідність була встановлена до досягнення повноліття;

інші непрацездатні члени сім'ї, які перебували на утриманні померлого.

Якщо людина отримала інвалідність вже після 18 років, цього недостатньо для автоматичного призначення пенсії через втрату годувальника. У такому випадку необхідно додатково підтвердити, що померлий забезпечував її матеріально та був основним джерелом засобів для існування.

Як підтверджують факт утримання?

Для оформлення виплат може знадобитися документальне підтвердження того, що людина перебувала на утриманні померлого батька. Це стосується випадків, коли допомога від годувальника була регулярною та фактично забезпечувала основні потреби утриманця.

Важливо! Підтвердити це можна відповідними документами або, за необхідності, через суд.

Саме ця вимога часто стає вирішальною для повнолітніх дітей з інвалідністю, якщо статус непрацездатності був отриманий після досягнення 18-річного віку.

Який розмір пенсії через втрату годувальника?

Сума виплат безпосередньо залежить від розміру пенсії, яку отримував померлий.

Закон передбачає:

50% пенсії померлого годувальника, якщо право на виплати має одна непрацездатна особа;

100% пенсії померлого, якщо таких осіб двоє або більше. У цьому випадку кошти розподіляються між ними порівну.

Наприклад, якщо після смерті пенсіонера право на виплати має лише один утриманець, він отримуватиме половину пенсії, яку раніше нараховували годувальнику.

Чи можна отримувати дві пенсії одночасно?