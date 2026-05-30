Могут ли дети получать пенсию отца?

После смерти пенсионера его выплаты не переходят автоматически членам семьи. В то же время в некоторых случаях дети могут оформить пенсию в связи с потерей кормильца и получать средства от государства на законных основаниях, замечает Пенсионный фонд.

Однако право на такую поддержку зависит от возраста, состояния здоровья и других обстоятельств, определенных пенсионным законодательством. Впрочем в Украине пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего, которые находились на его иждивении.

Именно поэтому ключевым фактором является не сам факт родственных связей, а соответствие установленным законом критериям.

Право на такие выплаты имеют:

дети до 18 лет;

дети старшего возраста, если инвалидность была установлена до достижения совершеннолетия;

другие нетрудоспособные члены семьи, которые находились на содержании умершего.

Если человек получил инвалидность уже после 18 лет, этого недостаточно для автоматического назначения пенсии по потере кормильца. В таком случае необходимо дополнительно подтвердить, что умерший обеспечивал его материально и был основным источником средств к существованию.

Как подтверждают факт содержания?

Для оформления выплат может понадобиться документальное подтверждение того, что человек находился на содержании умершего родителя. Это касается случаев, когда помощь от кормильца была регулярной и фактически обеспечивала основные потребности иждивенца.

Важно! Подтвердить это можно соответствующими документами или, при необходимости, через суд.

Именно это требование часто становится решающим для совершеннолетних детей с инвалидностью, если статус нетрудоспособности был получен после достижения 18-летнего возраста.

Какой размер пенсии по потере кормильца?

Сумма выплат напрямую зависит от размера пенсии, которую получал умерший.

Закон предусматривает:

50% пенсии умершего кормильца, если право на выплаты имеет одно нетрудоспособное лицо;

100% пенсии умершего, если таких лиц двое или более. В этом случае средства распределяются между ними поровну.

Например, если после смерти пенсионера право на выплаты имеет только один иждивенец, он будет получать половину пенсии, которую ранее начисляли кормильцу.

Можно ли получать две пенсии одновременно?