Можно ли получать две пенсии в Украине?

Идея о возможности получать две пенсии одновременно часто воспринимается как нечто нереальное или даже как распространенный миф. На самом же деле украинское законодательство дает более сложный ответ.

В большинстве случаев одновременное назначение двух полноценных пенсий не предусмотрено, однако существуют отдельные механизмы, которые позволяют сочетать различные виды выплат.

Справочно: В соответствии с нормами пенсионного законодательства, если лицо имеет право на несколько видов пенсии: по возрасту, по инвалидности или в связи с потерей кормильца – ему назначается только один из них по собственному выбору. Это базовое правило, которое исключает возможность получения двух основных пенсий одновременно.

В то же время именно здесь и возникает “эффект двойной пенсии”, о котором не все знают. Речь идет о случаях, когда к основной пенсии добавляются различные надбавки или другие виды государственной поддержки, объясняет Пенсионный фонд.

Например, лица с инвалидностью могут получать пенсию и параллельно – доплату за осуществление ухода за другим человеком, который нуждается в постоянной помощи.

Такие надбавки назначаются в случае ухода за ребенком с инвалидностью, лицом с инвалидностью с детства I группы или одиноким человеком с инвалидностью, который не может обойтись без посторонней поддержки.

Размер доплаты зависит от группы и состояния лица, за которым осуществляется уход, и может достигать нескольких тысяч гривен ежемесячно.

Обратите внимание! Для оформления такой надбавки необходимо обратиться в органы Пенсионный фонд Украины с соответствующим заявлением и пакетом документов, подтверждающих как право на выплату, так и сам факт ухода.

Когда еще можно получить дополнительную пенсию?

Еще один случай, который часто воспринимается как получение двух пенсий, связан с потерей кормильца. В частности, дети с инвалидностью и лица с инвалидностью с детства могут одновременно получать пенсию в связи с потерей кормильца и другие виды государственной помощи.

Важно! Ключевым условием остается статус нетрудоспособности, определенный законодательством.

Отдельно действуют нормы для семей военнослужащих. В случае гибели кормильца выплаты могут определяться как доля от его денежного обеспечения.

Впрочем, даже в таких случаях возможность получения нескольких видов финансовой поддержки одновременно зависит от дополнительных условий, в частности наличия инвалидности и официально подтвержденных семейных отношений.

