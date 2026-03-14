Из-за чего придется отложить выход на пенсию?

Достижение пенсионного возраста само по себе еще не гарантирует назначение пенсии. На практике главным препятствием чаще всего становится недостаточный страховой стаж, поэтому именно из-за него выход на заслуженный отдых могут отложить на несколько лет, замечает Пенсионный фонд.

Причем проблема для многих украинцев становится все более актуальной, ведь требования к продолжительности стажа, необходимого для выхода на пенсию в 60 лет, в Украине повышают поэтапно.

Важно! Фактически это означает, что право на пенсию зависит сразу от двух условий: возраста и количества лет страхового стажа. Если хотя бы одно из них не выполнено, автоматического назначения выплат не будет.

Поэтому даже после достижения пенсионного возраста человек может столкнуться с ситуацией, когда пенсию ему не назначают сразу.

Что такое страховой стаж?

Страховой стаж – это не просто количество лет работы, напоминает ПФУ. То есть это период, в течение которого лицо было застраховано в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования и за который ежемесячно уплачивались взносы не меньше минимального страхового взноса.

Важно! Наличие записи о работе еще не всегда означает, что соответствующий период полностью будет учтен для назначения пенсии. Если работодатель не платил взносы или платил их не в полном объеме, это может повлиять на общий страховой стаж.

Из-за этого человек иногда узнает о проблеме уже на этапе обращения за пенсией, когда выясняется, что необходимого количества лет не хватает.

Что делать, если стажа не хватает?

Если человек достиг пенсионного возраста, но не приобрел нужного страхового стажа, это не значит, что ситуация безвыходная. Закон предусматривает несколько вариантов действий.

Самый простой путь – продолжить официально работать, чтобы добрать недостающие годы стажа.

Еще один механизм – добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования. В таком случае человек может самостоятельно платить взносы за периоды, которых ему не хватает для приобретения права на пенсию.

Вместе с тем здесь существует важный предел. Если страховой стаж составляет менее 15 лет, пенсию по возрасту не назначают вообще. В таком случае по достижении 65 лет человек может претендовать уже не на пенсию, а на государственную социальную помощь, которая выплачивается вместо нее.

Какие требования к стажу в Украине?