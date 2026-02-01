Кому в Украине могут засчитывать страховой стаж в тройном размере?

В украинском законодательстве предусмотрены случаи, когда страховой стаж исчисляется с повышающим коэффициентом. Такой механизм применяется для отдельных категорий лиц и позволяет быстрее сформировать необходимый стаж для пенсии, пишет Пенсионный фонд Украины.

Такой механизм является компенсационным и применяется для лиц, которые работали или служили в особо сложных или опасных условиях. В частности, тройной стаж могут получать:

депортированные лица, которые работали во время пребывания на спецпоселении (для периодов работы до 2004 года при наличии подтверждающих документов);

а также военнослужащие, которые проходили службу в районах боевых действий.

Какие особенности зачисления стажа для военных?

При этом, для военных минимальный период для применения такого коэффициента составляет один месяц, при этом максимального ограничения продолжительности не установлено. Благодаря этому военнослужащие могут быстрее набрать необходимый страховой стаж для пенсии.

Ориентировочно это дает возможность выйти на пенсию раньше, отметили в ПФУ:

мужчинам оформить пенсию с 55 лет при наличии не менее 25 лет стажа;

женщинам с 50 лет при наличии не менее 20 лет стажа.

Важно! Для назначения пенсии участникам боевых действий необходимо подать в Пенсионный фонд документы, удостоверяющие личность, подтверждающие страховой стаж и статус участника боевых действий, а также справки о непосредственном участии в боевых действиях.

