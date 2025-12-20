Как выйти на пенсию в 2026 году?

В 2026 году минимальный страховой стаж для выхода на пенсию по возрасту продолжает увеличиваться. Те, кто хочет выйти на пенсию в 60 лет, должны иметь не менее 33 лет страхового стажа, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Если стажа от 23 до 32 лет, пенсионное обеспечение можно оформить в 63 года.

А для тех, кто имеет от 15 до 22 лет страхового стажа, пенсия наступает в 65 лет.

Люди с менее чем 15 годами стажа получают государственную социальную помощь только после достижения 65 лет.

Обратите внимание! В последующие годы минимальный стаж для пенсии в 60 лет будет расти, поэтому планировать выход на пенсию важно заранее.

В то же время основным документом в Украине, который будет подтверждать приобретенный страховой стаж человека, остается трудовая книжка, замечает ПФУ.

Как рассчитывается социальная пенсия в 2026 году?

Соцпомощь для лиц без достаточного стажа определяется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных и среднемесячным доходом семьи на одного члена за последние шесть месяцев.

При этом сумма не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных граждан. Пенсия пересчитывается каждые шесть месяцев, чтобы учесть изменения в доходах и имущественном состоянии получателя.

Что нужно для оформления социальной пенсии?

Чтобы получить соцпенсию, необходимо обратиться в органы социальной защиты населения и предоставить пакет документов:

заявление;

паспорт и документ о регистрации в Государственном реестре налогоплательщиков;

справку Пенсионного фонда об имеющемся страховом стаже;

декларацию о доходах и имущественном состоянии всех членов семьи за последние шесть месяцев;

копию решения о назначении опекуна, если человек признан недееспособным.

Вырастет ли пенсия в 2026 году?