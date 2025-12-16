Можно ли получить тринадцатую пенсию?
"Тринадцатая пенсия" – это неофициальный термин, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Он не означает дополнительную выплату или надбавку к Новому году и не имеет ничего общего с "тринадцатой зарплатой". Зато таким определением называют недополученную пенсию в связи со смертью пенсионера, которую могут единовременно получить его родственники:
- Члены семьи, которые проживали с пенсионером на день его смерти;
- Нетрудоспособные иждивенцы, которые находились на содержании умершего.
Чтобы оформить выплату, родственникам необходимо подать заявление и пакет документов. Это можно сделать:
- лично в сервисном центре Пенсионного фонда;
- онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ.
Какие документы нужны:
- свидетельство о смерти пенсионера;
- документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о рождении, брак и т.д.);
- паспорт и ИНН получателя;
- реквизиты банковского счета;
- документ, подтверждающий совместное проживание (справка о составе семьи) или статус иждивенца.
Обратите внимание! Недополученная пенсия выплачивается путем зачисления средств на текущий банковский счет заявителя. Если у получателя банковский счет отсутствует, то выплату можно получить через международную платежную систему "Быстрая копейка" в любом отделении Ощадбанка, предъявив паспорт и идентификационный код.
Какие другие виды надбавок к пенсии есть в Украине?
Лица с инвалидностью могут увеличить свою пенсию на тысячу гривен, перейдя с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту, как предусмотрено статьей 45 Закона №1058. Для перерасчета пенсии необходимо подать личное заявление.
С 2026 года пенсионеры, которые живут в зонах отселения после аварии на ЧАЭС, будут получать ежемесячные доплаты в размере 2 595 гривен, если они соответствуют определенным требованиям законодательства. Доплата к пенсии не предусмотрена для людей, которые выехали из загрязненных территорий после аварии и вернулись
Пенсионеры в Украине от 70 лет и старше получают возрастную надбавку к пенсии до 300 гривен ежемесячно, которая растет для тех, кто достигает 75 и 80 лет. Доплата начисляется автоматически для пенсионеров с пенсией до 10 340 гривен и не начисляется работающим пенсионерам.
Повышение пенсии также предусмотрено тем украинцам, которые имеют звание "Почетный донор Украины". Такие лица получают ежемесячную доплату в размере 10% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, в 2025 году это 292 гривны.
В 2025 году одинокие пенсионеры в Украине, которые достигли 80 лет, проживают отдельно и нуждаются в постоянном уходе, могут получить ежемесячную доплату к пенсии в размере 944 гривны.