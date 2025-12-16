Можно ли получить тринадцатую пенсию?

"Тринадцатая пенсия" – это неофициальный термин, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Смотрите также Какая будет пенсия, если имеешь 44 года непрерывного стажа

Он не означает дополнительную выплату или надбавку к Новому году и не имеет ничего общего с "тринадцатой зарплатой". Зато таким определением называют недополученную пенсию в связи со смертью пенсионера, которую могут единовременно получить его родственники:

Члены семьи, которые проживали с пенсионером на день его смерти;

Нетрудоспособные иждивенцы, которые находились на содержании умершего.

Чтобы оформить выплату, родственникам необходимо подать заявление и пакет документов. Это можно сделать:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда;

онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Какие документы нужны:

свидетельство о смерти пенсионера;

документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о рождении, брак и т.д.);

паспорт и ИНН получателя;

реквизиты банковского счета;

документ, подтверждающий совместное проживание (справка о составе семьи) или статус иждивенца.

Обратите внимание! Недополученная пенсия выплачивается путем зачисления средств на текущий банковский счет заявителя. Если у получателя банковский счет отсутствует, то выплату можно получить через международную платежную систему "Быстрая копейка" в любом отделении Ощадбанка, предъявив паспорт и идентификационный код.

Какие другие виды надбавок к пенсии есть в Украине?