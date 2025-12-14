Сколько надо стажа, чтобы уйти на пенсию сейчас?

Чтобы выйти на пенсию, нужно приобрести минимальное количество стажа, определенное для каждого возраста, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Для выхода на пенсию в 60 лет, нужно иметь в 2025, как минимум 32 года страхового стажа. Для другого возраста минимумы такие:

в 63 года минимум составляет – 22 года страхового стажа;

в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Какой размер пенсии при 44 годах стажа?

Кроме стажа, при расчетах, учтем следующие данные:

лицо выходит на заслуженный отдых на общих условиях;

имеет доход – 10 000 гривен.

В 60 лет, при указанных условиях и стаже 44 года, пенсия будет примерно – 5 тысяч гривен.



Какая будет пенсия при стаже 44 года и зарплате 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор

В 63 года выплат будет несколько больше. Пенсия будет составлять уже почти – 5,9 тысячи гривен.



Какая будет пенсия при стаже 44 года в 2025 / Скриншот Пенсионный калькулятор

В 65 лет пенсия будет самая большая и будет составлять уже ориентировочно – 6,4 тысячи гривен.



Размер пенсии при стаже 44 года и зарплате 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор

Важно! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.

Что еще важно знать пенсионерам сейчас?