Кому засчитают стаж по-новому?

Новые правила, о которых сообщил Правительственный квартал, касаются прежде всего педагогических работников, которые из-за войны вынуждены временно работать за рубежом, пишет 24 Канал.

Таким образом, Правительство обновило механизм зачисления страхового стажа для педагогов, которые преподают в верифицированных украинских субботних и воскресных школах за рубежом. Отныне для включения такого периода в стаж для надбавки за выслугу лет необходимо:

иметь за учебный год не менее 180 часов преподавательской деятельности;

предоставить документальное подтверждение выполненной работы.

Важно! Эти нормы будут действовать в течение военного положения и еще один год после его завершения или отмены.

Кто может потерять право на пенсию?

Из-за новых требований рискуют оказаться за пределами пенсионной системы те педагоги, которые:

работают за рубежом, но имеют менее 180 часов преподавательской нагрузки в год;

не могут подтвердить свою деятельность официальными документами;

не накапливают необходимый стаж для выхода на пенсию по выслуге лет или по возрасту.

Для части педагогов это может означать, что необходимый стаж не будет зачислен, а значит они не смогут выйти на пенсию в определенный законом срок.

Обратите внимание! Полный перечень верифицированных школ за рубежом можно найти по ссылке.

Сколько стажа нужно для выхода на пенсию педагогам?

Педагоги имеют два пути оформления пенсии, и оба зависят от достаточного страхового стажа. Пенсия за выслугу лет может быть оформлена после 55 лет, впрочем при условии наличия не менее 30 лет педагогического стажа.

В то же время как напомнили в ПФУ, пенсия по возрасту в 2025 году возможна:

в 60 лет при условии стажа от 32 лет;

в 63 года при стаже от 22 лет;

в 65 лет, если накоплено не менее 15 лет стажа.

Важно! С 2026 года требования к страховому стажу возрастут, поэтому часть педагогов может потерять возможность выйти на пенсию в запланированный срок. Для оформления пенсии в 60 лет уже нужно будет иметь не менее 33 лет стажа.

Что еще надо знать о пенсии за выслугу лет?