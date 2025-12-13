Кому засчитают стаж по-новому?
Новые правила, о которых сообщил Правительственный квартал, касаются прежде всего педагогических работников, которые из-за войны вынуждены временно работать за рубежом, пишет 24 Канал.
Таким образом, Правительство обновило механизм зачисления страхового стажа для педагогов, которые преподают в верифицированных украинских субботних и воскресных школах за рубежом. Отныне для включения такого периода в стаж для надбавки за выслугу лет необходимо:
- иметь за учебный год не менее 180 часов преподавательской деятельности;
- предоставить документальное подтверждение выполненной работы.
Важно! Эти нормы будут действовать в течение военного положения и еще один год после его завершения или отмены.
Кто может потерять право на пенсию?
Из-за новых требований рискуют оказаться за пределами пенсионной системы те педагоги, которые:
- работают за рубежом, но имеют менее 180 часов преподавательской нагрузки в год;
- не могут подтвердить свою деятельность официальными документами;
- не накапливают необходимый стаж для выхода на пенсию по выслуге лет или по возрасту.
Для части педагогов это может означать, что необходимый стаж не будет зачислен, а значит они не смогут выйти на пенсию в определенный законом срок.
Обратите внимание! Полный перечень верифицированных школ за рубежом можно найти по ссылке.
Сколько стажа нужно для выхода на пенсию педагогам?
Педагоги имеют два пути оформления пенсии, и оба зависят от достаточного страхового стажа. Пенсия за выслугу лет может быть оформлена после 55 лет, впрочем при условии наличия не менее 30 лет педагогического стажа.
В то же время как напомнили в ПФУ, пенсия по возрасту в 2025 году возможна:
- в 60 лет при условии стажа от 32 лет;
- в 63 года при стаже от 22 лет;
- в 65 лет, если накоплено не менее 15 лет стажа.
Важно! С 2026 года требования к страховому стажу возрастут, поэтому часть педагогов может потерять возможность выйти на пенсию в запланированный срок. Для оформления пенсии в 60 лет уже нужно будет иметь не менее 33 лет стажа.
Что еще надо знать о пенсии за выслугу лет?
Размер пенсии за выслугу лет для педагогов определяется индивидуально и зависит от их стажа и условий назначения.
Закон также обязывает пенсионеров сообщать о трудоустройстве или увольнении, ведь в отдельных случаях право на получение пенсии или ее размер напрямую связаны с тем, продолжает ли человек работать.