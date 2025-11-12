Что изменится для пенсионеров в 2026 году?

В 2026 году для украинцев изменится минимальный страховой стаж, чтобы получить пенсию по возрасту. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Читай также Пенсия при 20 годах стажа: сколько будут выплачивать и как повысить сумму

Для получения пенсии по возрасту нужно будет иметь больший страховой стаж:

в 60 лет – не менее 33 лет стажа;

в 63 года – не менее 23 лет стажа;

в 65 лет – от 15 лет стажа.

Заметьте! Если человек не имеет необходимого стажа для выхода в 60 лет, он сможет оформить пенсию позже – в 63 или 65 лет.

Требования к стажу будут расти ежегодно в соответствии с законом Об общеобязательном государственном пенсионном страховании. Изменения предусматривают поэтапное повышение минимального стажа на 12 месяцев ежегодно:

в 2027 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет уже 34 года стажа, а в 63 года – 24 года

в 2028 году требования вырастут до 35 лет стажа в 60 лет и 25 лет в 63 года

для выхода на пенсию в 65 лет минимальный стаж останется неизменным – 15 лет.

Количество лет стажа можно проверить в личном кабинете Пенсионного Фонда.

Важно! Главным документом, подтверждающим трудовой стаж в Украине, остается трудовая книжка. Если же ее нет или в ней отсутствуют необходимые записи, стаж можно подтвердить другими официальными документами –справками с места работы, приказами о принятии или увольнении, а также данными из архивных учреждений.

На что еще стоит обратить внимание пенсионерам