Кто может рассчитывать на доплату в 300 гривен?

Дополнительные средства будут начислять пенсионерам, которым исполнилось 70 лет. Кроме того, их пенсия не должна превышать 10 340 гривен. В таком случае доплат не будет, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный Фонд Украины.

Ежемесячная компенсационная выплата лицам, достигшим указанного возраста (70, 75 или 80 лет) устанавливается и выплачивается с даты достижения указанного возраста, независимо от вида пенсии; закона, в соответствии с которым назначена пенсия; продолжительности страхового стажа и факта работы,

– сообщает ПФУ.

Заметьте! Доплата назначается автоматически, поэтому никаких заявлений подавать не надо. В случае сбоев, надо обратиться за уточнениями в Пенсионный Фонд.

Как начисляется надбавка за возраст?

Дополнительные средства начисляются с даты достижения соответственно возраста, безотносительно к виду пенсии, продолжительности страхового стажа и факта работы, отмечает Дія.

То есть ежемесячная выплата автоматически возрастает после наступления определенного возраста, а это одновременно повышает общий финансовый уровень пенсионеров.

Заметьте! Доплату начинают начислять со дня достижения этого возраста, поэтому за первый месяц она будет выплачена не полностью.

Какие другие доплаты есть для пожилых людей?