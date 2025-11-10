Какие периоды засчитывают в страховой стаж?
В страховой стаж для получения пенсии засчитываются только те периоды, когда человек подлежал общеобязательному государственному пенсионному страхованию, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Смотрите также Выплаты и статус безработного: сколько можно стоять на бирже труда во время военного положения
Начиная с 1 января 2004 года, после того, как вступил в силу закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", обязательным условием для зачисления стажа является уплата страховых взносов.
Обратите внимание! По 24 статье этого закона, страховой стаж после 1 января 2004 года исчисляется по данным системы персонифицированного учета, а до этой даты – по правилам ранее действующего законодательства.
Засчитываются ли периоды безработицы?
В страховой стаж для назначения пенсии засчитывают периоды, когда человек находился на учете в центре занятости и получал выплаты:
- пособие по безработице, кроме единовременной выплаты для начала собственной предпринимательской деятельности;
- материальную помощь во время профессиональной подготовки, переподготовки или повышения квалификации.
Основанием для зачисления в стаж периодов пребывания на учете в центре занятости до 2004 года являются записи в трудовой книжке человека, выполненные сотрудниками центра.
Важно! Если у человека отсутствует трудовая книжка или записи в ней сделаны неправильно, подтвердить получение пособия по безработице можно справкой из центра занятости.
Какой стаж необходим для назначения пенсии?
Заметим, что требования к стажу для выхода на пенсию по возрасту меняются, пишет ПФУ. В 2025 году они выросли по сравнению с прошлогодними:
- Для пенсии в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет стажа;
- В 63 года можно выйти на пенсию со стажем от 22 до 32 лет.
- А в 65 лет нужно иметь от 15 до 22 лет стажа для пенсии.
Стоит знать! В 2026 году требования к стажу для пенсии снова вырастут.
Что делать, если стажа не хватает?
Украинцы могут самостоятельно докупить страховой стаж, если им не хватает необходимого периода для выхода на пенсию.
Стоимость одного месяца стажа определяется по постоянной формуле – 22% от размера минимальной заработной платы. На сегодня минималка составляет 8 000 гривен, поэтому один месяц страхового стажа обойдется в 1 760 гривен.
Желающие могут сразу приобрести год стажа. В таком случае придется заплатить 21 120 гривен.