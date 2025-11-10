Які періоди зараховують до страхового стажу?
До страхового стажу для отримання пенсії зараховуються лише ті періоди, коли людина підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Починаючи з 1 січня 2004 року, після того, як набрав чинності закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", обов'язковою умовою для зарахування стажу є сплата страхових внесків.
Зауважте! За 24 статтею цього закону, страховий стаж після 1 січня 2004 року обчислюється за даними системи персоніфікованого обліку, а до цієї дати – за правилами раніше чинного законодавства.
Чи зараховуються періоди безробіття?
До страхового стажу для призначення пенсії зараховують періоди, коли людина перебувала на обліку в центрі зайнятості та отримувала виплати:
- допомогу по безробіттю, окрім одноразової виплати для започаткування власної підприємницької діяльності;
- матеріальну допомогу під час професійної підготовки, перепідготовки чи підвищення кваліфікації.
Підставою для зарахування до стажу періодів перебування на обліку в центрі зайнятості до 2004 року є записи у трудовій книжці людини, виконані співробітниками центру.
Важливо! Якщо у людини відсутня трудова книжка або записи в ній зроблені неправильно, підтвердити одержання допомоги по безробіттю можна довідкою з центру зайнятості.
Який стаж необхідний для призначення пенсії?
Зауважимо, що вимоги до стажу для виходу на пенсію за віком змінюються, пише ПФУ. У 2025 році вони зросли в порівнянні з торішніми:
- Для пенсії у 60 років необхідно мати щонайменше 32 роки стажу;
- У 63 роки можна вийти на пенсію зі стажем від 22 до 32 років.
- А в 65 років потрібно мати від 15 до 22 років стажу для пенсії.
Варто знати! У 2026 році вимоги до стажу для пенсії знову зростуть.
Що робити, якщо стажу не вистачає?
Українці можуть самостійно докупити страховий стаж, якщо їм бракує необхідного періоду для виходу на пенсію.
Вартість одного місяця стажу визначається за сталою формулою – 22% від розміру мінімальної заробітної плати. На сьогодні мінімалка становить 8 000 гривень, тож один місяць страхового стажу обійдеться у 1 760 гривень.
Охочі можуть одразу придбати рік стажу. У такому разі доведеться заплатити 21 120 гривень.