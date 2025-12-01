Смогут ли пенсионеры получить помощь от ООН в 2026 году?
Он действовал с августа 2025 года, однако в этом году выплаты прекратились, пишет 24 Канал со ссылкой на ведомство.
Ежемесячно, примерно 390 тысяч украинцев получали около 219 миллионов гривен помощи – в целом более 5 миллиардов гривен,
– говорится в сообщении.
Выплаты в частности предоставлялась:
- пенсионерам;
- лицам, которые не имеют права на пенсию;
- лицам с инвалидностью, включая детей, которые получают пенсию или социальную помощь от государства.
Выплата должна была быть меньше, чем 3 250 гривны в месяц.
Также они должны были проживать в прифронтовых регионах таких областей:
- Черниговской;
- Днепропетровской;
- Донецкой;
- Харьковской;
- Херсонской;
- Луганской;
- Николаевской;
- Запорожской;
- Сумской.
Однако в июле 2025 года, в связи с ограниченными финансовыми ресурсами, программу ВПП ООН была завершена.
Июльские выплаты – последние в рамках этой программы,
– добавили в ведомстве.
Важно! В случае поступления дополнительного финансирования программа может быть восстановлена или заменена на другую форму помощи.
Какие выплаты могут получить пенсионеры в Украине сейчас?
Украинские пенсионеры могут получить "тысячу Зеленского". Об этом сообщил глава Укрпочты Игоря Смелянский.
Пенсионерам, которые получают пенсию через Укрпочту, не нужно ничего делать. Им автоматически будет начислено 1 000 гривен на специальный счет (почти Укрпочта Банк), и они смогут использовать эту сумму в день выплаты пенсии или позже,
– написал Смелянский.
Те, кто получают пенсию на карточку, должны подать заявление до 24 декабря.
Что еще следует знать о "тысяче Зеленского"?
Те люди, что подали заявку на "зимнюю тысячу" через Укрпочту, начнут получать средства с 6 декабря.
Потратить "тысячу Зеленского" можно на медицинские изделия, лекарства, продукты и тому подобное.