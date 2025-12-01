Когда начнут выплачивать "вторую волну" зимней тысячи?

Это 11,4 миллиона человек, из них 2,9 миллиона заявок на детей, пишет 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Кроме того, еще:

более 700 тысяч украинцев подали заявление самостоятельно через Укрпочту; еще для 1,8 миллиона людей, которые есть в социальном списке, средства будут начислены автоматически с пенсиями, другими соцвыплатами и тому подобное.

Напомним! Подать заявку на поддержку нужно до Рождества – 24 декабря.

В частности сегодня – 1 декабря, в понедельник – начнется вторая волна выплат тысячи от "зимней поддержки". Деньги получат те, кто подался на второй день приема заявок.

Уже получили средства 3,5 миллиона человек. Мы фиксируем, что люди уже потратили 473 миллиона гривен,

– отметила Свириденко.

Согласно ее словам, больше всего украинцы перечисляют на оплату коммунальных услуг (80%), также "в топе" расходов книги, аптеки и донаты на Силы обороны.

Важно! Те люди, что подали заявку через Укрпочту, начнут получать средства со Дня Николая – 6 декабря.

До какой даты следует потратить помощь?

Если лицо получает пенсию, социальные выплаты в Укрпочте, то 1 000 гривен "от Зеленского" должно поступить автоматически. Потратить ее можно до 25 декабря 2025 года. Об этом сообщили в Минсоцполитики.

Если же человек не получит соцпомощи, но оформил заявление через Укрпочту – тысячу следует использовать до 25 января 2026 года.

Если деньги поступили на карту "Национальный кэшбек", а сама выплата оформлялась через Дію, то следует потратить средства до 30 июня 2026 года.

Почему может не приходить "зимняя тысяча"?