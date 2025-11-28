Что известно о "тысяче от Зеленского"?

Однако не все смогут получить поддержку, передает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

Выплата в 1 000 гривен доступна всем гражданам Украины – ее могут получить и взрослые, и дети,

В то же время деньги не предоставляются таким категориям населения:

кто находится за пределами Украины; лицам на временно оккупированной территории.

Напомним! Для получения средств заявление можно подать или через Дію, или с помощью Укрпочты. Через Укрпочту оформить заявление могут все желающие, кто не имеет возможности (по каким-либо причинам) воспользоваться Дією.

Как и когда получить "зимнюю тысячу" через Укрпочту?

В то же время пенсионерам, которые получают пенсию через Укрпочту, не нужно идти в отделения или подавать заявки. Им автоматически будет начислена 1 000 гривен на специальный счет. Пожилые люди смогут использовать деньги в день выплаты пенсии или позже.

После получения средств клиентов уведомят о возможности их использования – через SMS.

Украинцы, которые заполнят заявление до 24 ноября, получат средства в декабре.

Те, кто сделают это до 24 декабря – в январе 2026 года.

Как и когда получить "тысячу от Зеленского" через Дию?

Ранее в правительстве сообщали, что деньги поступают через 10 дней после оформления заявки. Однако министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин сообщил, что о следующей выплате граждан уведомят отдельно.

Почему не приходит "зимняя тысяча"?

Если 1 000 гривен "от Зеленского" человек оформлял через Укрпочту, то ему следует подождать. Средства поступят в декабре или уже в январе – в зависимости от даты заполнения заявки.

То же касается пенсионеров – им следует подождать выплату пенсий. Тогда же ей поступит помощь от правительства.

Относительно Дії следует знать такие важные моменты:

Необходимо обновить приложение до его последней версии, аже устаревшая может вызвать сбои в обработке заявки.

После обновления приложения можно повторно подать заявку еще раз (но если ее не отклонили).

Потрбион убедиться, что есть карта "Национальный кэшбек" и она правильно привязана к приложению.

Обратите внимание! Стоит учесть еще и тот момент, что с момента подачи заявки должно пройти 10 дней. А пока в правительстве попросили украинцев подождать даты предоставления поддержки.

До какой даты нужно использовать "зимнюю тысячу"?