Что известно о начислении "зимней поддержки"?

Речь идет о тех лицах, которым оказали помощь через Укрпочту, пишет 24 Канал со ссылкой на министра социальной политики, семьи и единства Дениса Улютина в Facebook.

Читайте также Женщина с российским паспортом хотела получить "Зимнюю поддержку": Укрпочта пошутила над ситуацией

Выплата поступает автоматически, без каких-либо заявлений. В частности самостоятельно заявку в отделениях Укрпочты подали более 550 тысяч людей.

Параллельно государство уже перечислило почти 1,9 миллиарда гривен по заявкам, которые украинцы подали через Дію еще в первый день программы (в субботу, 15 ноября).

О следующей выплате средств сообщим отдельно,

– заверил Улютин.

Отдельно есть более 230 тысяч заявок на "зимние 6500" для наиболее уязвимых категорий населения. Их подали за 5 дней программы.

Заявку можно подать до 17 декабря, а первые выплаты начнутся уже с 10 декабря,

– напомнил Денис Улютин.

Важно! Кроме того, более 280 тысяч семей получили компенсацию на оплату электроэнергии. Дополнительная выплата поступает автоматически вместе с ежемесячной субсидией или льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, что о компенсации на оплату электроэнергии в рамках Зимней поддержки сообщала премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

Это целевая помощь для жителей прифронтовых регионов, чтобы семьи могли легче пройти зимний период и обеспечить базовые потребности,

– написала Свириденко.

Государство компенсирует 100 киловатт в час электроэнергии на человека ежемесячно (но не более 300 киловатт в час на семью). Программа стартовала 1 октября.

Обратите внимание! Начисления происходят ежемесячно в течение холодных месяцев.

До какой даты следует потратить "зимнюю тысячу"?