Що відомо про нарахування "зимової підтримки"?
Мова йде про тих осіб, яким надали допомогу через Укрпошту, пише 24 Канал з посиланням на міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Дениса Улютіна в Facebook.
Виплата надходить автоматично, без будь-яких заяв. Зокрема самостійно заявку у відділеннях Укрпошти подали понад 550 тисяч людей.
Паралельно держава вже перерахувала майже 1,9 мільярда гривень за заявками, які українці подали через Дію ще в перший день програми (у суботу, 15 листопада).
Про наступну виплату коштів повідомимо окремо,
– запевнив Улютін.
Окремо є понад 230 тисяч заявок на "зимові 6500" для найбільш вразливих категорій населення. Їх подали за 5 днів програми.
Заявку можна подати до 17 грудня, а перші виплати розпочнуться вже з 10 грудня,
– нагадав Денис Улютін.
Важливо! Крім того, понад 280 тисяч родин отримали компенсацію на оплату електроенергії. Додаткова виплата надходить автоматично разом із щомісячною субсидією або пільгою на оплату житлово-комунальних послуг.
Нагадаємо, що про компенсацію на оплату електроенергії в межах Зимової підтримки повідомляла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у Telegram.
Це цільова допомога для мешканців прифронтових регіонів, щоб родини могли легше пройти зимовий період і забезпечити базові потреби,
– написала Свириденко.
Держава компенсує 100 кіловатів на годину електроенергії на людину щомісяця (але не більше 300 кіловатів на годину на сім’ю). Програма стартувала 1 жовтня.
Зауважте! Нарахування відбуваються щомісяця протягом холодних місяців.
До якої дати слід витратити "зимову тисячу"?
- Якщо українець або українка отримує пенсію, інші соцвиплати в Укрпошті, то 1 000 гривень "від Зеленського" надійде автоматично. Витратити допомогу можна до 25 грудня 2025 року.
- Коли ж людина оформила заяву на "зимову тисячу" через Укрпошту – до 25 січня 2026 року.
- "Зимову підтримку", яка надійшла на картку "Нацкешбек" слід витратити до 30 червня 2026 року.