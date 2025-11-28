Що відомо про нарахування "зимової підтримки"?

Мова йде про тих осіб, яким надали допомогу через Укрпошту, пише 24 Канал з посиланням на міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Дениса Улютіна в Facebook.

Читайте також Жінка з російським паспортом хотіла отримати "Зимову підтримку": Укрпошта пожартувала з ситуації

Виплата надходить автоматично, без будь-яких заяв. Зокрема самостійно заявку у відділеннях Укрпошти подали понад 550 тисяч людей.

Паралельно держава вже перерахувала майже 1,9 мільярда гривень за заявками, які українці подали через Дію ще в перший день програми (у суботу, 15 листопада).

Про наступну виплату коштів повідомимо окремо,

– запевнив Улютін.

Окремо є понад 230 тисяч заявок на "зимові 6500" для найбільш вразливих категорій населення. Їх подали за 5 днів програми.

Заявку можна подати до 17 грудня, а перші виплати розпочнуться вже з 10 грудня,

– нагадав Денис Улютін.

Важливо! Крім того, понад 280 тисяч родин отримали компенсацію на оплату електроенергії. Додаткова виплата надходить автоматично разом із щомісячною субсидією або пільгою на оплату житлово-комунальних послуг.

Нагадаємо, що про компенсацію на оплату електроенергії в межах Зимової підтримки повідомляла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у Telegram.

Це цільова допомога для мешканців прифронтових регіонів, щоб родини могли легше пройти зимовий період і забезпечити базові потреби,

– написала Свириденко.

Держава компенсує 100 кіловатів на годину електроенергії на людину щомісяця (але не більше 300 кіловатів на годину на сім’ю). Програма стартувала 1 жовтня.

Зауважте! Нарахування відбуваються щомісяця протягом холодних місяців.

До якої дати слід витратити "зимову тисячу"?