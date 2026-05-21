Як наразі зараховується страховий стаж набутий за кордоном?

Порядок зарахування такого стажу, визначений Кабміном, йдеться у постанові № 562 від 16 травня 2025 року "Деякі питання обчислення страхового стажу".

Читайте також Саме через це можуть не призначити пенсію: уся проблема в стажі

Зверніть увагу! Саме це рішення Кабміну забезпечує право на пенсійне забезпечення навіть для тих осіб, що працювали в державах, з якими Україна не має міжнародних договорів про взаємне зарахування стажу.

Наразі страховий стаж, що був набутий за кордоном, враховується лише для визначення права на пенсію. Себто, його дораховують до загальної кількості, але лише, щоб зрозуміти, чи може людина піти на заслужений відпочинок.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Стаж, набутий за кордоном, на розмір пенсійної виплати не впиває. Але лише, якщо з конкретними кранами не укладено міжнародний договір на інших умовах.

Для зарахування іноземного стажу до заяви про призначення пенсії необхідно додати підтвердні документи про періоди роботи, видані іншою державою, що підтверджують зарахування цих періодів роботи до страхового стажу під час призначення пенсії згідно із законодавством відповідної держави,

– наголошує Пенсійний фонд.

До документів, що можуть підтвердити стаж за кордоном, належать:

трудові договори;

довідки від роботодавців;

декларації про доходи;

розрахункові листи по зарплаті.

Що робити, якщо немає підтвердження про стаж, набутий за кордоном?

Якщо особа не може самостійно подати документи або ж вони недостатні, підтвердження про набутий стаж таки можна отримати, повідомляє ПФУ.

Для цього діє така схема:

ПФУ протягом 5 днів звертається до МЗС України;

а уже МЗС через дипломатичні канали робить запит у компетентні органи іноземної держави;

коли МЗС отримує ці дані, він має звернутись протягом 5 днів у ПФУ та передати інформацію.

Якщо підтвердні документи надійшли пізніше ніж через 3 місяці після подання заяви, датою її прийняття вважається день надходження таких документів,

– зазначає ПФУ.

Скільки треба стажу для виходу на пенсію зараз?