Как сейчас засчитывается страховой стаж приобретенный за рубежом?

Порядок зачисления такого стажа, определен Кабмином, говорится в постановлении № 562 от 16 мая 2025 года "Некоторые вопросы исчисления страхового стажа".

Читайте также Именно поэтому могут не назначить пенсию: вся проблема в стаже

Обратите внимание! Именно это решение Кабмина обеспечивает право на пенсионное обеспечение даже для тех лиц, работавших в государствах, с которыми Украина не имеет международных договоров о взаимном зачислении стажа.

Сейчас страховой стаж, который был приобретен за рубежом, учитывается только для определения права на пенсию. То есть, его досчитывают до общего количества, но только, чтобы понять, может ли человек уйти на заслуженный отдых.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Стаж, приобретенный за рубежом, на размер пенсионной выплаты не влияет. Но только, если с конкретными кранами не заключен международный договор на других условиях.

Для зачисления иностранного стажа к заявлению о назначении пенсии необходимо приложить подтверждающие документы о периодах работы, выданные другим государством, подтверждающие зачисление этих периодов работы в страховой стаж при назначении пенсии согласно законодательству соответствующего государства,

– отмечает Пенсионный фонд.

К документам, которые могут подтвердить стаж за рубежом, относятся:

трудовые договоры;

справки от работодателей;

декларации о доходах;

расчетные листы по зарплате.

Что делать, если нет подтверждения о стаже, приобретенный за рубежом?

Если лицо не может самостоятельно подать документы или же они недостаточны, подтверждение о приобретенном стаже таки можно получить, сообщает ПФУ.

Для этого действует такая схема:

ПФУ в течение 5 дней обращается в МИД Украины;

а уже МИД через дипломатические каналы делает запрос в компетентные органы иностранного государства;

когда МИД получает эти данные, он должен обратиться в течение 5 дней в ПФУ и передать информацию.

Если подтверждающие документы поступили позже чем через 3 месяца после подачи заявления, датой его принятия считается день поступления таких документов,

– отмечает ПФУ.

Сколько надо стажа для выхода на пенсию сейчас?