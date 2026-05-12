Сколько стажа надо, чтобы уйти на пенсию сейчас?
Минимум стажа, который надо приобрести для выхода на пенсию, зависит от возраста, сообщает Пенсионный фонд.
Читайте также Пенсия без стажа: на какую сумму могут рассчитывать украинцы, которые не работали официально
Сейчас минимальные показатели для выхода на пенсию следующие:
- если человек хочет уйти на пенсию в 60 лет, он должен приобрести, как минимум – 33 года страхового стажа;
- в 63 года минимум составляет уже ориентировочно – 23 года страхового стажа;
- в 65 лет – 15 лет страхового стажа.
Какой стаж засчитывается сейчас?
С 1 января 2004 года в Украине действует понятие страхового стажа. Ранее его называли – трудовой, сообщает ПФУ.
Важно! Периоды трудового стажа, приобретенного до 2004 года, автоматически приравняли к страховому.
Сейчас в страховой стаж засчитываются периоды работы, за которые уплачен ЕСВ. Причем, эти взносы не должны быть меньше минимальных.
По состоянию на 2026 год, этот минимум такой:
- минимальный страховой взнос составляет 22% от минимальной заработной платы, то есть, с 1 января 2026 года – от 8 647 гривен;
- соответственно, сейчас минимальный страховой взнос это 1 902,34 гривны.
Какие периоды могут не учесть в стаж?
В общую сумму стажа могут не учитывать периоды трудового стажа до 2004 года, если о них нет сведений в трудовой книжке. Или же в случае отсутствия других документальных подтверждений.
Также во внимание может не приниматься деятельность по гражданско-правовым договорам до 2016 года. Речь идет именно о ситуации, когда в этот период не уплачивались взносы.
С 2004 года в общее количество не засчитывают обучение на дневной форме как стаж. Исключением является ситуация, когда лицо в этот период платило взносы.