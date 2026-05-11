Как засчитывается стаж сейчас?
С 1 января 2004 года в Украине действует понятие "страховой стаж". Ранее его называли трудовым, сообщает ПФУ.
Что важно знать о зачислении страхового стажа:
- периоды трудового стажа, приобретенные до 2004 года автоматически засчитываются в страховой стаж;
- а после начала 2004 года, страховой стаж засчитывается только при уплате ЕСВ (причем, эти взносы не должны быть меньше минимальных).
Все данные об уплаченных взносах, начиная с 2004 года, внесены в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования. Поэтому за периоды трудовой деятельности с 1 января 2004 года для подтверждения стажа трудовая книжка не нужна, поскольку вся информация о работнике есть в Реестре,
– сообщает Пенсионный фонд.
Кроме работы также в страховой стаж могут быть зачислены другие периоды. В частности:
- отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;
- период обучения на дневной форме учитывается только, если в это время человек платил страховые взносы (до 2004 года обучение учитывалось в стаж без этого условия), указывает ПФУ.
Какой стаж не засчитают?
Фактически в стаж не учитываются периоды до 2004 без соответствующей записи в трудовой книжке. Или же при отсутствии других подтверждающих документов.
Также не принимается во внимание деятельность по гражданско-правовым договорам до 2016 года. В случае, если в это время взносы не уплачивались;
Какие важные нюансы по зачислению стажа надо знать?
Стаж засчитывается по месяцам. В случае, когда человек проработал не все указанное время, есть важный нюанс. Полный месяц зачислят, если уплачен взнос не менее минимального.
В случае, когда этот взнос меньше, может быть зачислено полный месяц стажа. Но только, если лицо осуществит доплату. Расчет этой суммы проводит ПФУ после обращения гражданина.