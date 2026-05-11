Как засчитывается стаж сейчас?

С 1 января 2004 года в Украине действует понятие "страховой стаж". Ранее его называли трудовым, сообщает ПФУ.

Что важно знать о зачислении страхового стажа:

периоды трудового стажа, приобретенные до 2004 года автоматически засчитываются в страховой стаж;

а после начала 2004 года, страховой стаж засчитывается только при уплате ЕСВ (причем, эти взносы не должны быть меньше минимальных).

Все данные об уплаченных взносах, начиная с 2004 года, внесены в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования. Поэтому за периоды трудовой деятельности с 1 января 2004 года для подтверждения стажа трудовая книжка не нужна, поскольку вся информация о работнике есть в Реестре,

– сообщает Пенсионный фонд.

Кроме работы также в страховой стаж могут быть зачислены другие периоды. В частности:

отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;

период обучения на дневной форме учитывается только, если в это время человек платил страховые взносы (до 2004 года обучение учитывалось в стаж без этого условия), указывает ПФУ.

Какой стаж не засчитают?

Фактически в стаж не учитываются периоды до 2004 без соответствующей записи в трудовой книжке. Или же при отсутствии других подтверждающих документов.

Также не принимается во внимание деятельность по гражданско-правовым договорам до 2016 года. В случае, если в это время взносы не уплачивались;

Какие важные нюансы по зачислению стажа надо знать?