Что известно о социальной пенсии?

О том, какие выплаты получают украинские пенсионеры без стажа работы, пишет ПФУ.

Смотрите также Льготы для одиноких родителей: на какую поддержку могут рассчитывать украинцы

Основным критерием для начисления пенсионных выплат в Украине остается стаж. С 1 января 2026 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь 33 года страхового стажа.

Если стажа меньше (23 года), то выйти на заслуженный отдых можно в возрасте 63 лет. Или в 65 лет, если есть пятнадцатилетний трудовой стаж.

Однако бывают ситуации, когда человек работал на официально менее 15 лет. Или не работал вообще. В таких случаях на обычную пенсию человек может не рассчитывать, ведь основное основание для начисления выплаты – не соблюдено.

В то же время государство предоставляет альтернативу. В ситуациях, когда человек не имеет трудового стажа в достаточном количестве, ПФУ выплачивает социальную пенсию.

Сумма такой выплаты напрямую зависит от показателя минимальной зарплаты и также равна прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. В 2026 году это 2 595 гривен.

Заметьте! Десять лет назад, в 2016 году, прожиточный минимум для нетрудоспособных людей был 1 247 гривен. То есть за 10 лет выплата выросла вдвое.

Такие деньги нельзя называть полноценной пенсией. Это больше социальная выплата или помощь, которая направлена на поддержку людей.

Важно также знать, что рассчитывать на социальную пенсию могут украинцы от 65 лет, которые не работают и не имеют других видов обеспечения от государства.

Что известно о пенсионном кризисе в Украине?

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отмечает, что украинская пенсионная система потребует изменений, особенно после войны. Об этом пишет УНИАН. По словам эксперта, сейчас в Украине растет демографическая нагрузка на солидарную систему пенсий. Вскоре будет ситуация, когда на одного работающего из населения будет приходиться 2 – 3 пенсионера.

Также после войны значительно возрастет количество военных пенсионеров, которым нужно гарантировать достойные выплаты. И это создает риск, что государство не сможет обеспечить соответствующий уровень пенсионных расходов.

Работники, которые сейчас работают, не смогут самостоятельно покрыть потребности системы,

– добавил Шевчишин.

Он пояснил, что такая проблема распространена для стран с быстрым старением общества. В то же время решением для государства может стать запуск запуска второго и третьего уровней пенсионной системы – обязательных и добровольных взносов/накоплений. Однако Шевчишин отмечает, что переход к такой ситеме не будет простым.

Большинство из граждан сейчас не имеют дополнительных средств на один месяц жизни, уже не говоря о больших отчислениях на пенсию через десятки лет. В государстве решения этой проблемы тоже пока нет.

Что известно о работе для украинцев в возрасте 50+?

Во время войны Украина столкнулась с дефицитом кадров дефицитом кадров, что не положительно влияет на положение экономики. Как отмечала в комментарии для 24 Канала эксперт по трудоустройству Валентина Гаврюшенко основные причины дефицита кадров – война и мобилизация, внешняя миграция. Также влияют демографические изменения, ведь война ускорила эти процессы, особенно среди трудоспособного населения.

"Стоит обратить внимание и на причину, которая связана со структурным несоответствием навыков. То есть соискатели часто не обладают теми навыками, которые нужны работодателям. Это усиливает "разрыв предложения и спроса" на рынке труда", – отметила Гаврюшенко.

В то же время правительство готовит решение проблемы – новую политику занятости. Цель новой инициативы будет заключаться в том, чтобы украинцы, независимо от возраста, могли себя реализовать. Так, в Украине запустят национальную программу стажировки для людей 50+ "Опыт имеет значение".

Также ранее директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский отмечал, что в ближайшем будущем украинцы будут работать до 70 – 75 лет. И основная причина этого – нехватка средств на собственное обеспечение, ведь пенсии будут недостаточного уровня.