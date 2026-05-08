При каком условии можно получить надбавку к пенсии?

О том, кто из украинских пенсионеров может получить доплату, пишет РадиоТрек.

Определенные категории пенсионеров имеют право на надбавку к ежемесячным выплатам. Речь идет о людях в возрасте от 70 лет. Однако есть условие для получения дополнительных средств.

Нужно, чтобы общий размер пенсии со всеми другими надбавками, которые совокупно имеет пенсионер, не превышали уровень средней зарплаты в Украине. Сейчас показатель неизменен с 2020 года и составляет 10 340,35 гривны.

Заметьте! Индексация пенсий, которую проводили 1 марта 2026 года, не повлияла на размер доплаты. Надбавку по возрасту не пересчитывали, сумма осталась неизменной.

В общем такой вид доплаты к пенсии делят на 3 вида, в зависимости от возраста пенсионера.

Человек на пенсии в возрасте от 70 до 75 лет дополнительно получает 300 гривен.

Если возраст пенсионера от 75 до 80 лет – ежемесячная надбавка будет составлять 456 гривен.

Для пенсионеров старше 80 лет – доплата к пенсии составляет 570 гривен.

Что известно об уровне обеспечения пенсионеров в Украине?

С началом широкомасштабной войны в Украине изменился уровень бедности, показатели стали хуже. В интервью для ЦЭС (Центра экономической стратегии) директор Института демографии и исследований качества жизни имени Птухи Элла Либанова отметила, что сейчас уровень бедности достигает трети.

Если перед ковидом мы говорили о 20 – 23%, теперь мы говорим о 30%,

– объяснила демограф.

Соответствующее положение заставляет людей выживать, поэтому очевидно, что даже пенсионерам приходится работать.

Директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский тоже отмечал, что уже в ближайшем будущем Украину будут ждать такие последствия:

Украинцев ждет работа до 70 – 75 лет. Многие люди будут вынуждены работать до глубокой старости, фактически умирая на рабочем месте, потому что пенсии не будет хватать,

– отмечал Вышлинский.

Потребность пенсионеров в дополнительной работе и последствия российской войны в Украине фактически создают новый вид экономики, который должен выгодно решить вопрос для обеих сторон.

В частности Институт демографии по инициативе Эллы Либановой предлагает инициативу "Серебряная экономика Украины: потенциал поколения 55+". Известно, что программа поможет преодолеть кадровый дефицит и привлечет больше людей к работе на экономику страны.

В частности это связано с тем, что к 2030 году каждый четвертый украинец будет старше 60 лет.

Поэтому, в правительстве уже сейчас готовят проект, который обеспечит комфортное привлечение пенсионеров к работе. "Опыт имеет значение" – это инициатива, по которой до 500 работодателей создадут до 1300 рабочих мест специально для того, чтобы помочь украинцам в возрасте 50+ лет найти работу.

Так, должны появиться системные решения к ситуации, в которой Украина окажется буквально через несколько лет, когда молодых кадров будет еще меньше.

Что еще нужно знать об обеспечении пенсионеров?

Юрист по вопросам пенсионного обеспечения Алена Чмона объясняет, что в Украине совмещение работы и пенсии – довольно распространенный вариант. Он не ограничивается законодательством. Поэтому, украинцы пользуются возможностью.

Единственное, что нужно учитывать – определенные ограничения, когда пенсию могут временно не платить. Например, в ситуациях, когда человек вышел на заслуженный отдых, а потом вернулся на работу на должность госслужащего.