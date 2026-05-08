За якої умови можна отримати надбавку до пенсії?

Про те, хто з українських пенсіонерів може отримати доплату, пише РадіоТрек.

Певні категорії пенсіонерів мають право на надбавку до щомісячних виплат. Йдеться про людей віком від 70 років. Однак є умова для отримання додаткових коштів.

Потрібно, щоб загальний розмір пенсії з усіма іншими надбавками, які сукупно має пенсіонер, не перевищували рівень середньої зарплати в Україні. Нині показник незмінний від 2020 року й становить 10 340,35 гривні.

Зауважте! Індексація пенсій, яку проводили 1 березня 2026 року, не вплинула на розмір доплати. Надбавку за віком не перераховували, сума залишилась незмінною.

Загалом такий вид доплати до пенсії поділяють на 3 види, залежно від віку пенсіонера.

Людина на пенсії у віці від 70 до 75 років додатково отримує 300 гривень.

Якщо вік пенсіонера від 75 до 80 років – щомісячна надбавка буде становити 456 гривень.

Для пенсіонерів старше 80 років – доплата до пенсії становить 570 гривень.

Що відомо про рівень забезпечення пенсіонерів в Україні?

З початком широкомасштабної війни в Україні змінився рівень бідності, показники стали гіршими. В інтерв'ю для ЦЕС (Центру економічної стратегії) директорка Інституту демографії та досліджень якості життя імені Птухи Елла Лібанова зазначила, що нині рівень бідності сягає третини.

Якщо перед ковідом ми говорили про 20 – 23%, тепер ми говоримо про 30%,

– пояснила демографка.

Відповідне становище змушує людей виживати, тож очевидно, що навіть пенсіонерам доводиться працювати.

Директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський теж зазначав, що вже в найближчому майбутньому на Україну чекатимуть такі наслідки:

На українців чекає робота до 70 – 75 років. Багато людей будуть змушені працювати до глибокої старості, фактично помираючи на робочому місці, бо пенсії не вистачатиме,

– зазначав Вишлінський.

Потреба пенсіонерів у додатковій роботі та наслідки російської війни в Україні фактично створюють новий вид економіки, який має вигідно розв'язати питання для обох сторін.

Зокрема Інститут демографії за ініціативи Елли Лібанової пропонує ініціативу "Срібна економіка України: потенціал покоління 55+". Відомо, що програма допоможе подолати кадровий дефіцит і залучить більше людей до роботи на економіку країни.

Зокрема це пов'язано з тим, що до 2030 року кожний четвертий українець буде старшим від 60 років.

Тож, в уряді вже зараз готують проєкт, який забезпечить комфортне залучення пенсіонерів до роботи. "Досвід має значення" – це ініціатива, за якою до 500 роботодавців створять до 1300 робочих місць спеціально для того, щоб допомогти українцям у віці 50+ років знайти роботу.

Так, мають з'явитись системні рішення до ситуації, в якій Україна опиниться буквально через кілька років, коли молодих кадрів буде ще менше.

Що ще потрібно знати про забезпечення пенсіонерів?

Юристка з питань пенсійного забезпечення Альона Чмона пояснює, що в Україні поєднання роботи та пенсії – доволі поширений варіант. Він не обмежується законодавством. Тож, українці користуються можливістю.

Єдине, що потрібно враховувати – певні обмеження, коли пенсію можуть тимчасово не платити. Наприклад, у ситуаціях, коли людина вийшла на заслужений відпочинок, а потім повернулась на роботу на посаду держслужбовця.