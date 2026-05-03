Чи можна поєднувати роботу і пенсію у 2026 році?

Як пояснює юристка з питань пенсійного забезпечення Альона Чмона, в Україні поєднання роботи та пенсії є законним і досить поширеним, однак у цьому питанні є низка важливих нюансів. Передусім вони пов’язані з видом пенсії та тим, на якій посаді людина працює після її призначення.

Цікаво Накопичення пенсії на картці: чим ризикують пенсіонери

У 2026 році право на пенсію за віком у 60 років матимуть особи, які набули не менше 33 років страхового стажу. Якщо такого стажу недостатньо, закон передбачає інші варіанти виходу на пенсію. Зокрема, у 63 роки це можливо за наявності від 23 до 33 років стажу, а у 65 років за наявності від 15 до 23 років.

Після призначення пенсії громадяни мають право продовжувати працювати, і в більшості випадків це не впливає на сам факт отримання виплат. Однак закон встановлює винятки, які безпосередньо пов’язані з характером зайнятості.

Зокрема, особливі правила діють для пенсій за вислугу років. Якщо особа після виходу на пенсію знову працевлаштовується на посаду, яка дає право на цей самий вид пенсії. Наприклад, у сфері освіти, охорони здоров’я, культури чи авіації виплата пенсії тимчасово припиняється.

Важливо! Після звільнення з такої посади її виплату поновлюють.

Чи може держслужбовець працювати та отримувати пенсію?

Окремі обмеження можуть застосовуватися і до осіб, які отримують пенсію держслужбовця. У разі повторного зайняття відповідної посади порядок виплат може змінюватися відповідно до чинного законодавства.

Як наголошує Альона Чмона, ключове значення має саме статус особи після працевлаштування. Закон не обмежує право працювати після виходу на пенсію, однак у певних випадках передбачає призупинення виплат, щоб уникнути одночасного отримання кількох видів забезпечення за однаковими підставами.

Таким чином, поєднання роботи і пенсії в Україні є можливим, проте потребує врахування конкретних умов. Найбільше значення мають вид пенсії та сфера подальшої професійної діяльності.

Чому потрібно повідомляти ПФУ про працевлаштування?