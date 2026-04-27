Хто має право на пенсію за вислугу років?

Вона передбачена особам, що зайняті на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності, про що пише Пенсійний фонд.

Пенсія за вислугу років призначається та виплачується при звільненні з роботи. А фінансується коштом Державного бюджету України. Про це зазначено у статті 114 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Незалежно від віку пенсія за вислугу років призначається:

артистам – за наявності стажу від 20 до 35 років;

працівникам авіації та льотно-випробного складу – за наявності вислуги у чоловіків від 25 років на 1 квітня 2015 та до 26 років 6 місяців на 11 жовтня 2017, у жінок від 20 років на 1 квітня 2015 та до 21 року 6 місяців на 11 жовтня 2017;

від 25 років на 1 квітня 2015 та до 26 років 6 місяців на 11 жовтня 2017, у від 20 років на 1 квітня 2015 та до 21 року 6 місяців на 11 жовтня 2017; працівникам освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення за наявності стажу роботи від 25 років на 01 квітня 2015 та до 26 років 6 місяців на 11 жовтня 2017;

спортсменам за наявності стажу не менше 25 років, зокрема перебування у складі збірних команд України не менше 6 років.

Пенсія за вислугою років після досягнення віку від 50/55 років чоловіками, від 45/50 жінками відповідного загального стажу, зокрема стажу роботи за професією чи посадою призначається:

диспетчерам, які здійснюють управління повітряним рухом;

інженерно-технічному складу цивільної авіації;

бортпровідникам;

працівникам залізничного транспорту та метрополітену;

працівникам, зайнятим на польових та геологорозвідувальних роботах;

механізаторам;

плавскладу морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості.

Зверніть увагу! Розміри пенсій залежать від тривалості набутого страхового стажу та отриманої зарплати, з якої сплачено страхові внески.

Пенсія призначається з дня звернення. Але за умови звільнення з роботи або посади, що дає право на призначення пенсії.

Водночас у пенсії за віком можуть відмовити. Підставами для цього є:

недосягнення особою віку, що встановлений законом;

відсутність певного стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсії за вислугу років;

відсутність документів, що підтверджують стаж роботи на відповідних посадах.

Важливо! У разі працевлаштування за посадою, яка дає право на пенсію за вислугу років, виплата пенсії припиняється на весь період роботи на цій посаді.

Що ще слід знати пенсіонерам?

Українці можуть отримати грошову доплату до пенсії. Мова йде про допомогу у розмірі 2 600 гривень. Її можуть отримати особи, які проживали у зонах радіоактивного забруднення після аварії на ЧАЕС – на територіях обов’язкового або гарантованого добровільного відселення у період з 1986 до 1993 року.

Для таких літніх людей спростили процедуру підтвердження факту проживання на територіях. Тепер є можливість встановити цей факт через спеціальні комісії.