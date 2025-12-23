Хто може оформити пенсію за вислугу років?

Пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян, чия робота призводить до втрати професійної працездатності або придатності, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Основною умовою для призначення пенсії за вислугу років є наявність спеціального стажу роботи, напрацьованого в закладах і на посадах, які дають право на призначення такої пенсії.

Це можуть бути:

артисти;

медики;

працівники освіти;

військові;

працівники прокуратури;

поліцейські;

працівники авіації;

спортсмени та інші.

Деякі з українців можуть отримувати таку пенсію незалежно від віку. Натомість іншим пенсія за вислугу років доступна після досягнення віку від 50 – 55 років чоловіками та від 45 – 50 жінками.

Підставами для відмови в призначенні пенсії за вислугу років можуть бути:

недосягнення особою встановленого законодавством віку;

відсутність встановленого законодавством стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсій за вислугу років;

відсутність документів, що підтверджують стаж роботи на відповідних посадах.

У разі влаштування на роботу за посадою, яка дає право на пенсію за вислугу років, виплата пенсії припиняється на весь період роботи на цій посаді.

Яку суму отримують на пенсії за вислугу років?

Сума пенсії за вислугу років в Україні індивідуальна, залежить від професії (військові, поліцейські, вчителі, лікарі), тривалості стажу та розміру зарплати:

Для військових, поліцейських, прокурорів: від 50% до 70% від грошового забезпечення (окладу, надбавок), із підвищенням на 1-3% за кожен рік стажу понад мінімальний (20 – 25 років).

від 50% до 70% від грошового забезпечення (окладу, надбавок), із підвищенням на 1-3% за кожен рік стажу понад мінімальний (20 – 25 років). Для інших категорій: розраховується за формулою ПФУ. Вона враховує індивідуальний коефіцієнт заробітку вчителя, тривалість його стажу, а також середню заробітну плату в країні за три попередні роки перед виходом на пенсію.

