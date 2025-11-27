Які зараз вимоги для виходу на пенсію?

У 2026 році зростуть вимоги до розміру обов'язкового страхового стажу, необхідного для призначення пенсії, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Дивіться також Головне про "тринадцяту" пенсію: хто може отримати виплату

Наразі діють такі вимоги до стажу:

Пенсію у 60 призначають за наявності щонайменше 32 років стажу.

На пенсію у 63 роки можна вийти, якщо людина має не менш як 22 роки стажу.

Для пенсії у 65 років потрібно мати мінімум 15 років стажу.

Працює вимога просто: якщо людині 60 років виповнюється 1 лютого 2025 року, а вона має на цю дату лише 31 рік 6 місяців страхового стажу, то їй доведеться працювати далі.

Якщо, наприклад, працюючи, вона набуде ще 6 місяців страхового стажу, то звернутися за призначенням пенсії зможе після набуття страхового стажу 32 років,

– пояснили в ПФУ.

Що зміниться у 2026 році?

Та вже з наступного року з 32 роками стажу людина не зможе звернутися за пенсією у 60 років.

Вимоги до стажу у 2026 році будуть такими:

Пенсію у 60 років призначатимуть за наявності щонайменше 33 років страхового стажу ;

; У 63 роки вийти на пенсію можна буде зі стажем не менше 23 років;

Пенсія за віком у 65 років буде можлива, якщо є 15 років стажу.

При цьому закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" передбачає, що вимоги до обов'язкового страхового стажу українців у наступні 3 роки поступово зростатимуть. До 2028 року розмір необхідного для пенсії стажу збільшуватиметься на 12 місяців щорічно.

Втім, за даними Пенсійного фонду, у 2026 році більшість українців все ще зможуть вийти на пенсію у 60 років. А от у 2027 році багато людей може мати труднощі через нестачу страхового стажу.

Варто знати! Основним документом, який підтверджує набутий страховий стаж людини, на сьогодні є трудова книжка, зазначає ПФУ.

Що ще варто знати про страховий стаж для пенсії?