Какие сейчас требования для выхода на пенсию?
В 2026 году вырастут требования к размеру обязательного страхового стажа, необходимого для назначения пенсии, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Сейчас действуют следующие требования к стажу:
- Пенсию в 60 назначают при наличии не менее 32 лет стажа.
- На пенсию в 63 года можно выйти, если человек имеет не менее 22 лет стажа.
- Для пенсии в 65 лет нужно иметь минимум 15 лет стажа.
Работает требование просто: если человеку 60 лет исполняется 1 февраля 2025 года, а он имеет на эту дату только 31 год 6 месяцев страхового стажа, то ему придется работать дальше.
Если, например, работая, он приобретет еще 6 месяцев страхового стажа, то обратиться за назначением пенсии сможет после приобретения страхового стажа 32 лет,
– объяснили в ПФУ.
Что изменится в 2026 году?
И уже со следующего года с 32 годами стажа человек не сможет обратиться за пенсией в 60 лет.
Требования к стажу в 2026 году будут такими:
- Пенсию в 60 лет будут назначать при наличии как минимум 33 лет страхового стажа;
- В 63 года выйти на пенсию можно будет со стажем не менее 23 лет;
- Пенсия по возрасту в 65 лет будет возможна, если есть 15 лет стажа.
При этом закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусматривает, что требования к обязательному страховому стажу украинцев в следующие 3 года постепенно будут расти. До 2028 года размер необходимого для пенсии стажа будет увеличиваться на 12 месяцев ежегодно.
Впрочем, по данным Пенсионного фонда, в 2026 году большинство украинцев все еще смогут выйти на пенсию в 60 лет. А вот в 2027 году многие люди могут иметь трудности из-за недостатка страхового стажа.
Стоит знать! Основным документом, который подтверждает приобретенный страховой стаж человека, на сегодня является трудовая книжка, отмечает ПФУ.
Что еще стоит знать о страховом стаже для пенсии?
В 2028 году для выхода на пенсию по возрасту будут установлены следующие требования к страховому стажу: в 60 лет его должно быть не менее 35 лет, а в 63 года – не менее 25 лет. Минимальный стаж для получения пенсии в 65 лет останется неизменным и составит 15 лет.
Если украинцам не хватает необходимого стажа, они могут его докупить. По расчетам на 2025 год, один месяц стажа стоит 22% от минимальной зарплаты (8 000 гривен), что сейчас равняется 1 760 гривен.
Добавим, что в Украине пенсионный возраст одинаковый для мужчин и женщин, однако некоторые женщины могут выходить на пенсию досрочно. Преимущественно это касается тех, кто значительную часть жизни посвятил воспитанию детей.