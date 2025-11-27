Какие сейчас требования для выхода на пенсию?

В 2026 году вырастут требования к размеру обязательного страхового стажа, необходимого для назначения пенсии, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Сейчас действуют следующие требования к стажу:

Пенсию в 60 назначают при наличии не менее 32 лет стажа.

На пенсию в 63 года можно выйти, если человек имеет не менее 22 лет стажа.

Для пенсии в 65 лет нужно иметь минимум 15 лет стажа.

Работает требование просто: если человеку 60 лет исполняется 1 февраля 2025 года, а он имеет на эту дату только 31 год 6 месяцев страхового стажа, то ему придется работать дальше.

Если, например, работая, он приобретет еще 6 месяцев страхового стажа, то обратиться за назначением пенсии сможет после приобретения страхового стажа 32 лет,

– объяснили в ПФУ.

Что изменится в 2026 году?

И уже со следующего года с 32 годами стажа человек не сможет обратиться за пенсией в 60 лет.

Требования к стажу в 2026 году будут такими:

Пенсию в 60 лет будут назначать при наличии как минимум 33 лет страхового стажа ;

; В 63 года выйти на пенсию можно будет со стажем не менее 23 лет;

Пенсия по возрасту в 65 лет будет возможна, если есть 15 лет стажа.

При этом закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусматривает, что требования к обязательному страховому стажу украинцев в следующие 3 года постепенно будут расти. До 2028 года размер необходимого для пенсии стажа будет увеличиваться на 12 месяцев ежегодно.

Впрочем, по данным Пенсионного фонда, в 2026 году большинство украинцев все еще смогут выйти на пенсию в 60 лет. А вот в 2027 году многие люди могут иметь трудности из-за недостатка страхового стажа.

Стоит знать! Основным документом, который подтверждает приобретенный страховой стаж человека, на сегодня является трудовая книжка, отмечает ПФУ.

Что еще стоит знать о страховом стаже для пенсии?