Які умови для отримання пенсії 2026 по втраті годувальника?

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається членам сім’ї померлого, які були на його утриманні, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Дивіться також Плюс 500 гривень щомісяця: хто з українців може збільшити свою пенсію

Для цього у годувальника на день смерті має бути страховий стаж, достатній для призначення пенсії по інвалідності ІІІ групи.





Стаж для призначення пенсії по інвалідності / ПФУ

Хто має право на пенсію?

Чоловік (дружина), батьки, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку; Діти померлого годувальника (якщо їм ще не виповнилося 18 років, або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років); Один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо вони доглядають за дітьми померлого до 8 років; Діти, які навчаються за денною формою у школах, професійно-технічних чи вишах.

Який розмір пенсії у 2026 році?

Розмір пенсії залежить від того, скільки осіб на неї розраховують:

одному непрацездатному члену сім’ї – 50% пенсії за віком померлого годувальника;

двом і більше – 100% пенсії за віком померлого годувальника (розподіляється між ними рівними частинами).

Мінімальний розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника з урахуванням щомісячної державної допомоги не може бути нижчим:

На одного непрацездатного члена сім’ї – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (2 595 гривень у 2026 році); На двох непрацездатних членів сім’ї – 120% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; На трьох і більше непрацездатних членів сім’ї – 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Як оформити виплати по втраті годувальника?

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається на весь період, протягом якого член сім’ї померлого вважається непрацездатним, а членам сім’ї, які досягли пенсійного віку, – довічно.

Документи, необхідні для призначення пенсії:

заява;

документ про місце проживання (реєстрації);

ідентифікаційний код або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування особи;

свідоцтво про народження або паспорт заявника;

свідоцтво про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;

довідка про склад сім’ї померлого годувальника (за наявності);

документи, що засвідчують родинні стосунки члена сім’ї з померлим годувальником;

довідка з навчального закладу – для дітей, які навчаються за денною формою;

довідка про догляд за дітьми до 8 років (якщо хтось із родичів здійснює догляд);

документ про перебування на утриманні годувальника (крім дітей);

документи про стаж роботи (за потреби – якщо відсутня трудова книжка).

Зауважте! Заяву до ПФУ для отримання пенсії можна подати протягом 12 місяців після смерті годувальника.

Які ще види пенсій є в Україні?

Основний вид пенсійних виплат в Україні – пенсія за віком. У 2026 році для виходу на пенсію в Україні потрібна мінімальна тривалість страхового стажу: 33 роки для 60-річних, 23 роки для 63-річних, і 15 років для 65-річних.

Окремі категорії українців можуть отримувати пенсію за вислугу років. Вона доступна для певних професій, таких як артисти, працівники авіації, освіти, охорони здоров'я.

Третій вид виплат – пенсія по інвалідності. Вона призначається відповідно до групи інвалідності ( І, ІІ чи ІІІ) та відсотка від пенсії за віком, з урахуванням страхового стажу. Тобто отримувати пенсію за віком вигідніше, ніж пенсію за інвалідністю для III групи. Однак для I групи виплата буде такою самою, як і пенсія за віком.



