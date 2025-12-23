Какие условия для получения пенсии 2026 по потере кормильца?

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается членам семьи умершего, которые были на его иждивении, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Для этого у кормильца на день смерти должен быть страховой стаж, достаточный для назначения пенсии по инвалидности III группы.





Стаж для назначения пенсии по инвалидности / ПФУ

Кто имеет право на пенсию?

Супруг (супруга), родители, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста; Дети умершего кормильца (если им еще не исполнилось 18 лет, или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет); Один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка умершего кормильца независимо от возраста и трудоспособности, если они ухаживают за детьми умершего до 8 лет; Дети, которые учатся на дневной форме в школах, профессионально-технических или вузах.

Какой размер пенсии в 2026 году?

Размер пенсии зависит от того, сколько человек на нее рассчитывают:

одному нетрудоспособному члену семьи – 50% пенсии по возрасту умершего кормильца;

двум и более – 100% пенсии по возрасту умершего кормильца (распределяется между ними равными частями).

Минимальный размер пенсии в связи с потерей кормильца с учетом ежемесячной государственной помощи не может быть ниже:

На одного нетрудоспособного члена семьи – 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (2 595 гривен в 2026 году); На двух нетрудоспособных членов семьи – 120% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность; На трех и более нетрудоспособных членов семьи – 150% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Как оформить выплаты по потере кормильца?

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается на весь период, в течение которого член семьи умершего считается нетрудоспособным, а членам семьи, достигшим пенсионного возраста, – пожизненно.

Документы, необходимые для назначения пенсии:

заявление;

документ о месте проживания (регистрации);

идентификационный код или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании лица;

свидетельство о рождении или паспорт заявителя;

свидетельство о смерти кормильца или решение суда о признании его безвестно отсутствующим или объявления его умершим;

справка о составе семьи умершего кормильца (при наличии);

документы, удостоверяющие родственные отношения члена семьи с умершим кормильцем;

справка из учебного заведения – для детей, которые учатся на дневной форме;

справка об уходе за детьми до 8 лет (если кто-то из родственников осуществляет уход);

документ о пребывании на иждивении кормильца (кроме детей);

документы о стаже работы (при необходимости – если отсутствует трудовая книжка).

Обратите внимание! Заявление в ПФУ для получения пенсии можно подать в течение 12 месяцев после смерти кормильца.

Какие еще виды пенсий есть в Украине?

Основной вид пенсионных выплат в Украине – пенсия по возрасту. В 2026 году для выхода на пенсию в Украине нужна минимальная продолжительность страхового стажа: 33 года для 60-летних, 23 года для 63-летних, и 15 лет для 65-летних.

Отдельные категории украинцев могут получать пенсию за выслугу лет. Она доступна для определенных профессий, таких как артисты, работники авиации, образования, здравоохранения.

Третий вид выплат – пенсия по инвалидности. Она назначается в соответствии с группой инвалидности (I, II или III) и процента от пенсии по возрасту, с учетом страхового стажа. То есть получать пенсию по возрасту выгоднее, чем пенсию по инвалидности для III группы. Однако для I группы выплата будет такой же, как и пенсия по возрасту.



