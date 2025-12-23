Какие условия для получения пенсии 2026 по потере кормильца?

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается членам семьи умершего, которые были на его иждивении, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Для этого у кормильца на день смерти должен быть страховой стаж, достаточный для назначения пенсии по инвалидности III группы.

Стаж для назначения пенсии по инвалидности / ПФУ

Кто имеет право на пенсию?

  1. Супруг (супруга), родители, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;
  2. Дети умершего кормильца (если им еще не исполнилось 18 лет, или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет);
  3. Один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка умершего кормильца независимо от возраста и трудоспособности, если они ухаживают за детьми умершего до 8 лет;
  4. Дети, которые учатся на дневной форме в школах, профессионально-технических или вузах.

Какой размер пенсии в 2026 году?

Размер пенсии зависит от того, сколько человек на нее рассчитывают:

  • одному нетрудоспособному члену семьи – 50% пенсии по возрасту умершего кормильца;
  • двум и более – 100% пенсии по возрасту умершего кормильца (распределяется между ними равными частями).

Минимальный размер пенсии в связи с потерей кормильца с учетом ежемесячной государственной помощи не может быть ниже:

  1. На одного нетрудоспособного члена семьи – 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (2 595 гривен в 2026 году);
  2. На двух нетрудоспособных членов семьи – 120% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;
  3. На трех и более нетрудоспособных членов семьи – 150% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Как оформить выплаты по потере кормильца?

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается на весь период, в течение которого член семьи умершего считается нетрудоспособным, а членам семьи, достигшим пенсионного возраста, – пожизненно.

Документы, необходимые для назначения пенсии:

  • заявление;
  • документ о месте проживания (регистрации);
  • идентификационный код или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании лица;
  • свидетельство о рождении или паспорт заявителя;
  • свидетельство о смерти кормильца или решение суда о признании его безвестно отсутствующим или объявления его умершим;
  • справка о составе семьи умершего кормильца (при наличии);
  • документы, удостоверяющие родственные отношения члена семьи с умершим кормильцем;
  • справка из учебного заведения – для детей, которые учатся на дневной форме;
  • справка об уходе за детьми до 8 лет (если кто-то из родственников осуществляет уход);
  • документ о пребывании на иждивении кормильца (кроме детей);
  • документы о стаже работы (при необходимости – если отсутствует трудовая книжка).

Обратите внимание! Заявление в ПФУ для получения пенсии можно подать в течение 12 месяцев после смерти кормильца.

Какие еще виды пенсий есть в Украине?

  • Основной вид пенсионных выплат в Украине – пенсия по возрасту. В 2026 году для выхода на пенсию в Украине нужна минимальная продолжительность страхового стажа: 33 года для 60-летних, 23 года для 63-летних, и 15 лет для 65-летних.

  • Отдельные категории украинцев могут получать пенсию за выслугу лет. Она доступна для определенных профессий, таких как артисты, работники авиации, образования, здравоохранения.

  • Третий вид выплат – пенсия по инвалидности. Она назначается в соответствии с группой инвалидности (I, II или III) и процента от пенсии по возрасту, с учетом страхового стажа. То есть получать пенсию по возрасту выгоднее, чем пенсию по инвалидности для III группы. Однако для I группы выплата будет такой же, как и пенсия по возрасту.