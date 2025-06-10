В чем разница между пенсией за выслугу лет и по возрасту

Пенсия по возрасту назначается по достижении 60 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Смотрите также Как и кто может выйти на пенсию до 60 лет

В 2025 году условия для выхода на пенсию такие:

60 лет – при наличии не менее 32 лет страхового стажа;

63 года – при наличии не менее 22 лет страхового стажа;

65 лет – при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Зато, пенсию за выслугу лет получают те, чья профессия связана с ранней потерей трудоспособности. Это военные, педагоги, спортсмены, спасатели и тому подобное.

Достигнув пенсионного возраста, человек, который получает пенсию за выслугу лет, может перейти на пенсию по возрасту, если это позволяет увеличить сумму выплат.

Как перейти на пенсию по возрасту

Лицам, которым назначена пенсия за выслугу лет, во время работы на должности, которая дает право на эту пенсию, пенсия не выплачивается. Право на получение одновременно и пенсии, и заработной платы у них возникает только в случае, если после достижения пенсионного возраста им будет назначена пенсия по возрасту.

Перевод с одного вида пенсии на другой осуществляется со дня подачи заявления на основании документов о страховом стаже, заработной плате и других документов.

Если пенсионер после назначения пенсии за выслугу лет не работал, расчет пенсии по возрасту будет осуществляться по материалам пенсионного дела, то есть фактически размер пенсии не изменится – изменится только ее вид.

Заявление о перерасчете пенсии и необходимые документы можно подать с помощью вебпортала электронных услуг ПФУ или лично в любой сервисный центр независимо от места жительства, регистрации или пребывания.

Какие сложности могут возникать

Как показывает практика, нередко для перерасчета таких пенсий нередко применяют устаревший показатель средней заработной платы по Украине за три предыдущих года. Пенсионный фонд оставляет в расчете устаревший показатель – тот, что действовал на момент назначения предыдущей пенсии за выслугу лет. Это приводит к существенному уменьшению размера выплат.

В 2025 году при переходе с пенсии за выслугу лет на пенсию по возрасту должны применять новый показатель СЗП – 15 057 гривен Однако почти в каждом случае используют старый – 8 913 гривен.

Согласно закону, в случае перехода на другой вид пенсии следует учитывать показатель СЗП за три года до обращения за новым видом пенсии.

Итак, поскольку пенсия за выслугу лет предусмотрена Законом "О пенсионном обеспечении", а пенсия по возрасту – Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", в случае перехода с первого вида пенсии на второй должен приниматься во внимание именно новый показатель средней зарплаты.