Как перейти с пенсии на пенсию

Если вы достигли пенсионного возраста, имеете право перейти с пенсии по выслуге лет на пенсию по возрасту. Для этого нужно подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд Украины, напоминает 24 Канал.

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Сделать это можно двумя способами: лично в любом отделении ПФУ, независимо от места регистрации, или онлайн через официальный сайт Пенсионного фонда. Обычно дополнительные документы не нужны, ведь вся информация уже содержится в вашем пенсионном деле.

Обратите внимание! Если возникнут вопросы относительно трудового стажа или зарплаты, можно будет подать необходимые справки отдельно.

Выгодно ли перейти с пенсии за выслугу лет на пенсию по возрасту

Если после выхода на пенсию по выслуге вы продолжали работать на той же должности, выплаты пенсии временно прекращались. Зато пенсию по возрасту можно получать одновременно с зарплатой.

Если же вы не работали, размер пенсии, скорее всего, останется таким же, изменится только ее статус.

Важно! Переход на новый вид пенсии начинается с даты подачи заявления в ПФУ