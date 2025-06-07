Як перейти із пенсії на пенсію

Якщо ви досягли пенсійного віку, маєте право перейти з пенсії за вислугою років на пенсію за віком. Для цього потрібно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду України, нагадує 24 Канал.

Читайте також 3100 гривень від держави: хто з українців може отримати виплати

Зробити це можна двома способами: особисто у будь-якому відділенні ПФУ, незалежно від місця реєстрації, або онлайн через офіційний сайт Пенсійного фонду. Зазвичай додаткові документи не потрібні, адже вся інформація вже міститься у вашій пенсійній справі.

Зверніть увагу! Якщо виникнуть питання щодо трудового стажу чи зарплати, можна буде подати необхідні довідки окремо.

Чи вигідно перейти із пенсії за вислугу років на пенсію за віком

Якщо після виходу на пенсію за вислугу ви продовжували працювати на тій же посаді, виплати пенсії тимчасово припинялися. Натомість пенсію за віком можна отримувати одночасно із зарплатою.

Якщо ж ви не працювали, розмір пенсії, швидше за все, залишиться таким самим, зміниться лише її статус.

Важливо! Перехід на новий вид пенсії починається з дати подання заяви до ПФУ