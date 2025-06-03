Хто отримає 3 100 гривень

Виплати у розмірі 3 100 гривень передбачені на День Незалежності, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Найбільші грошові виплати у 3 100 гривень отримають особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Далі у списку йдуть люди, які мають інвалідність через війну та колишні малолітні. Тобто ті особи, яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років, а також в'язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, яких визнали особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

І група інвалідності – 3 100 гривень;

II групи інвалідності – 2 900 гривень;

III групи інвалідності – 2 700 гривень.

Як виплачуватимуть гроші

Пенсіонерам, які мають право на таку виплату

Виплати до Дня Незалежності виплатять у серпні разом і\з пенсією. Для проведення такої виплати пенсіонерам додатково звертатися не потрібно.

Ветеранам війни, які проходять службу чи працюють і не є пенсіонерами

Кошти спрямують на рахунки військових частин, установ, організацій, де такі громадяни проходять службу чи працюють, на підставі поданих роботодавцями заявок. Переконайтеся, що роботодавець має документи про вашу належність до ветеранів війни.

Тим, хто має право на виплату, не є пенсіонером і не проходить службу й не працює

Для отримання допомоги потрібно звернутися до територіального органу ПФУ. У заяві зазначаються реквізити паспорта, ідентифікаційний код та реквізити посвідчення особи, яке дає право на отримання грошової виплати.

Важливо! Заяви на здійснення разової грошової виплати подаються до 1 серпня поточного року. Якщо можливість подати заяву в зазначений термін відсутня, це можна зробити до 1 жовтня 2025 року.