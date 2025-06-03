Кто получит 3 100 гривен

Выплаты в размере 3 100 гривен предусмотрены на День Независимости, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Самые большие денежные выплаты в 3 100 гривен получат лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной.

Далее в списке идут люди, которые имеют инвалидность из-за войны и бывшие малолетние. То есть те лица, которым на момент заключения не исполнилось 14 лет, а также узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, которых признали лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

І группа инвалидности – 3 100 гривен;

II группы инвалидности – 2 900 гривен;

III группы инвалидности – 2 700 гривен.

Как будут выплачивать деньги

Пенсионерам, которые имеют право на такую выплату

Выплаты ко Дню Независимости выплатят в августе вместе и\с пенсией. Для проведения такой выплаты пенсионерам дополнительно обращаться не нужно.

Ветеранам войны, которые проходят службу или работают и не являются пенсионерами

Средства направят на счета воинских частей, учреждений, организаций, где такие граждане проходят службу или работают, на основании поданных работодателями заявок. Убедитесь, что работодатель имеет документы о вашей принадлежности к ветеранам войны.

Тем, кто имеет право на выплату, не является пенсионером и не проходит службу и не работает

Для получения помощи нужно обратиться в территориальный орган ПФУ. В заявлении указываются реквизиты паспорта, идентификационный код и реквизиты удостоверения личности, которое дает право на получение денежной выплаты.

Важно! Заявления на осуществление разовой денежной выплаты подаются до 1 августа текущего года. Если возможность подать заявление в указанный срок отсутствует, это можно сделать до 1 октября 2025 года.