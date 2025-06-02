Какая пенсия при зарплате 21 000 гривен

В этом году уйти на пенсию по возрасту можно в 60, 63 или 65 лет в зависимости от приобретенного стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Размер пенсии для мужчины:

при условии выхода на пенсию в 60 лет – 8 052 гривны;

при условии выхода на пенсию в 63 года – 9 501 гривна;

при условии выхода на пенсию в 65 лет – 10 468 гривен.

Размер пенсии для женщины:

при условии выхода на пенсию в 60 лет – 6 902 гривны;

при условии выхода на пенсию в 63 года – 8 144 гривны;

при условии выхода на пенсию в 65 лет – 8 972 гривны.

Для более точного расчета можно воспользоваться формулой ПФУ: Пенсия = зарплата × коэффициент страхового стажа. Коэффициент страхового стажа – количество стажа работы, умноженное на величину оценки одного года страхового стажа и разделенное на 12. То есть общее количество лет стажа необходимо умножать на 0,01.

Нововведения для пенсионеров

Средний заработок для исчисления пенсий вырос: в апреле 2025 года он достиг 19 856,19 гривны.

В соответствии с ростом средней зарплаты увеличивается и размер пенсии. С начала года этот показатель вырос на 1 195,87 гривны, а только с марта аж на 426,19 гривны.

Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", Пенсионный фонд использует среднюю заработную плату для исчисления размера пенсии при ее назначении.