При каких обстоятельствах могут отменить пенсию за выслугу лет

Речь идет в частности о ситуации, когда преподаватель или преподавательница вновь устраиваются на работу, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Законодательство Украины определяет обязанность пенсионера сообщать о факте своего трудоустройства или увольнения с работы (статья 16 Закона Украины “"Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"). Дело в том, что право на выплату пенсии или определение ее размера в отдельных случаях зависит от того, работает пенсионер, или нет.

В частности, пенсия за выслугу лет назначается при оставлении работы, которая дает право на эту пенсию,

– пишут в ПФУ.

Заметьте! В случае трудоустройства после назначения пенсии за выслугу лет на работу, которая дает право на этот вид пенсии, выплата пенсии прекращается. Она возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с работы.