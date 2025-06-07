За яких обставин можуть скасувати пенсію за вислугу років
Йдеться зокрема про ситуації, коли викладач чи викладачка знов влаштовуються на роботу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Читайте також Вчительська пенсія: коли педагоги можуть вийти на пенсію та за яких умов
Законодавство України визначає обов'язок пенсіонера повідомляти про факт свого працевлаштування або звільнення з роботи (стаття 16 Закону України “"Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"). Річ у тім, що право на виплату пенсії або визначення її розміру в окремих випадках залежить від того, чи працює пенсіонер, чи ні.
Зокрема, пенсія за вислугу років призначається при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію,
– пишуть у ПФУ.
Зауважте! У разі працевлаштування після призначення пенсії за вислугу років на роботу, яка дає право на цей вид пенсії, виплата пенсії припиняється. Вона поновлюється з дня, що слідує за днем звільнення з роботи.
Чи впливає на це посада асистента?
Робота на посаді асистента вчителя в загальноосвітньому навчальному закладі не дає права на призначення пенсії за вислугу років. Відтак факт роботи на зазначеній посаді не впливає на виплату пенсії за вислугу років.