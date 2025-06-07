За яких обставин можуть скасувати пенсію за вислугу років

Йдеться зокрема про ситуації, коли викладач чи викладачка знов влаштовуються на роботу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Законодавство України визначає обов'язок пенсіонера повідомляти про факт свого працевлаштування або звільнення з роботи (стаття 16 Закону України “"Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"). Річ у тім, що право на виплату пенсії або визначення її розміру в окремих випадках залежить від того, чи працює пенсіонер, чи ні.

Зокрема, пенсія за вислугу років призначається при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію,

– пишуть у ПФУ.

Зауважте! У разі працевлаштування після призначення пенсії за вислугу років на роботу, яка дає право на цей вид пенсії, виплата пенсії припиняється. Вона поновлюється з дня, що слідує за днем звільнення з роботи.